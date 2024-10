Cảnh báo lừa đảo “Tặng quà tri ân” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Cụ thể, Công an Thành phố Hà Nội ghi nhận trường hợp 1 phụ nữ đã chuyển khoản 50 triệu đồng để làm nhiệm vụ, nhận tiền và quà khi thấy trên mạng xã hội Facebook quảng cáo tặng quà 20/10 cho khách hàng. Đây là chiêu thức được nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng khi sắp đến các sự kiện quan trọng hay các ngày lễ, Tết,..

Hình minh họa.

Thủ đoạn lừa đảo tặng quà tri ân đã được các đối tượng sử dụng trong thời gian qua, bằng nhiều cách: gọi điện, gửi tin nhắn qua chat, email, hoặc quảng cáo trên các mạng xã hội. Theo đó, quà tặng thường được thông báo là có giá trị cao, tuy nhiên nạn nhân sẽ phải cung cấp khá nhiều thông tin cá nhân, kể cả số tài khoản ngân hàng, mật khẩu,.. để nhận làm nhiệm vụ. Sau khi nạn nhân thực hiện theo, các đối tượng còn tạo áp lực về thời gian, yêu cầu nạn nhân phải làm ngay lập tức nếu không sẽ mất phần thưởng.

Các chương trình "tặng quà tri ân" thường được mạo danh là đến từ các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị nổi tiếng, hay các nhãn hàng có tên tuổi. Sau đó, các đối tượng tiếp cận và hướng dẫn nạn nhân thực hiện một số nhiệm vụ và chuyển một khoản tiền nhất định. Do đó, để tránh bị lừa đảo, trước hết người sử dụng không nên tin và làm theo các lời mời tặng quà hấp dẫn, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, không truy cập vào các đường link lạ hoặc do các đối tượng gửi đến.

Trên Cổng Không gian mạng tại địa chỉ https://khonggianmang.vn vẫn thường xuyên cảnh báo các hình thức lừa đảo, để giúp người sử dụng nâng cao kiến thức an toàn thông tin, chủ động phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Ông Nguyễn Hoài Linh - Giám đốc đào tạo FPT Jetking, Tập đoàn FPT – cho biết, cổng không gian mạng .vn có rất nhiều công cụ, từ những cảnh báo thông tin hàng tuần, và những cảnh báo về tuần này có những mã độc gì, tuần này có hình thức lừa đảo gì…

Theo ông Linh, mọi người chỉ cần vào trang web này, sẽ có nhiều công cụ khác nhau, để kiểm tra mã độc trong mạng, kiểm tra thông tin có bị lộ lọt ra ngoài hay không, báo cáo lừa đảo… Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã đưa ra các bộ hướng dẫn, có rất nhiều thông tin khác nhau. Qua đó, nhằm mong muốn là mọi người được an toàn trên không gian số, an toàn khi trải nghiệm các dịch vụ này.

Tác giả: Mai Hạnh

Nguồn tin: vov.vn