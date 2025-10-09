‘Cần thực hiện nghiêm túc việc cấp phép cho CLB Việt Nam’

Hội thảo Cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025 đã khép lại sau một ngày làm việc tích cực và hiệu quả. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), lãnh đạo LĐBĐVN, Ban Cấp phép LĐBĐVN, Công ty VPF và các CLB chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa hoạt động cấp phép CLB và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Chương trình hội thảo bao gồm các nội dung trọng tâm: tổng quan công tác cấp phép CLB tại Việt Nam; cập nhật quy chế tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC; trao đổi chuyên sâu về các nhóm tiêu chí cấp phép gồm tài chính, cơ sở vật chất, thể thao, nhân lực hành chính và pháp lý; cùng chuyên đề phát triển bóng đá trẻ. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần hợp tác và cầu thị của các CLB trong việc hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động và tăng cường tính minh bạch trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Trao đổi với truyền thông sau khi kết thúc hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép LĐBĐVN nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cấp phép đối với sự phát triển bền vững của các CLB, đặc biệt là những đội giành quyền tham dự đấu trường châu Á. PGS.TS Phạm Ngọc Viễn khẳng định Ban Cấp phép LĐBĐVN luôn nỗ lực cập nhật và phổ biến các quy định mới của AFC nhằm giúp các CLB đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng diện mạo ngày càng chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN và Công ty VPF trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan báo chí sau khi kết thúc hội thảo.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng Bộ phận Hành chính Cấp phép – cho rằng việc thực hiện các tiêu chí cấp phép không chỉ là yêu cầu bắt buộc khi tham dự giải đấu mà còn là cơ sở giúp CLB nâng cao năng lực quản trị nội tại, tăng tính minh bạch tài chính, cải thiện cơ sở vật chất và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư từ doanh nghiệp.

Về phía Công ty VPF, Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh yếu tố chuyên nghiệp của các CLB là nền tảng cho sự thành công chung của bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh: “Đằng sau những thành tích đáng tự hào ở đấu trường châu lục là nỗ lực chuẩn hóa từ chính các CLB. Việc thực hiện nghiêm túc tiêu chí cấp phép sẽ góp phần duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà”.

Hội thảo khép lại với sự thống nhất cao về định hướng phối hợp giữa LĐBĐVN, VPF và các CLB trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp phép, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

