Cận cảnh "miếng đất vàng" khiến nhiều cán bộ xứ Thanh vướng vòng lao lý

Quá trình dài tới sai phạm

Qua tìm hiểu của Người Đưa Tin, dự án Hạc Thành Tower được hình thành từ một phần trên khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa (tiền thân của Công ty TNHH MTV Sông Mã) quản lí và kinh doanh năm 1993, với tổng diện tích hơn 7.400 m2. Vị trí khu đất thuộc khu nhà ở số 1, 2 và 3 đường Phan Chu Trinh, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hóa. Đây được xem là khu “đất vàng” nằm giữa trung tâm Tp.Thanh Hoá.

Trên cơ sở đó, năm 2009, Công ty TNHH MTV Sông Mã (Công ty Sông Mã) xin triển khai dự án Hạc Thành Tower với phần diện tích hơn 2.700m2 và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận. Tới ngày 2/11/2009, ông Chu Phạm Ngọc Hiển - khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đã ký Quyết định số 3885/QĐ-UBND phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty TNHH MTV Sông Mã để triển khai dự án đầu tư và khai thác.

Khu đất dự án nằm trên tuyến phố "Wall" Phan Chu Trinh sầm uất của Tp.Thanh Hóa.

Đến năm 2012, dự án vẫn chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, vì vậy ngày 5/7/2012, ông Nguyễn Ngọc Hồi, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục giao đất cho chủ đầu tư là Công ty Sông Mã.

Tuy nhiên, đến ngày ngày 16/8/2012, mặc dù chưa được giao đất nhưng ông Trịnh Văn Chiến (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa), thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký công văn đồng ý cho phép Công ty Sông Mã được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng thuộc dự án Hạc Thành Tower cho Công ty TNHH Huy Hoàng (Chủ đầu tư cấp II).

Đến ngày 29/1/2013, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 389/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất do UBND phường Điện Biên quản lý và giao khu đất có diện tích 2.958,7m2 cho Công ty Sông Mã, trong đó có 1.225m2 đất do UBND p.Điện Biên quản lý và 1.733m2 đất do Công ty Sông Mã đang quản lý.

Tới ngày 16/7/2013, liên quan tới tờ trình của Sở Tài chính về phê duyệt tiền sử dụng đất tại dự án và đề nghị điều chỉnh diện tích đường giao thông của công ty Sông Mã, cùng Biên bản hội nghị liên ngành xác định diện tích dường giao thông là hơn 626m2, ông Nguyễn Đức Quyền, có ý kiến giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TNMT và ngành đơn vị liên quan xem xét rà soát hồ sơ liên quan dự án Hạc Thành Tower, trên cơ sở đó xem xét số liệu điều chỉnh diện tích đường giao thông trong tờ trình số 1097/TTr-STC-QLCS-GC ngày 16/4/2013 của Sở Tài chính cho phù hợp với hồ sơ giao đất và mặt bằng quy hoạch dự án.

Tại dự án hình thành nhiều tòa nhà lớn, hoành tráng có giá trị thương mại cao.

Trước đó, tại công văn số 6623/UBND-NN, ngày 14/9/2012, ông Nguyễn Đức Quyền - thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định diện tích 656,2m2 là đất đường giao thông nằm trong tổng diện tích đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tế 656,2m2 đất đường giao thông ở đây là đất "nội bộ" dành cho việc đi lại trong khu vực dự án.

Tuy nhiên, tới ngày 23/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thời điểm đó là ông Nguyễn Đình Xứng ký Quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của Công ty Sông Mã. Trong đó, xác định diện tích đất xây dựng và sân trong dự án là 2.302m2, với giá tiền là 21.000.000/m2, Công ty Sông Mã phải nộp số tiền hơn 48,3 tỷ đồng. Đồng thời, diện tích đất giao thông 656m2 được "bỏ ra ngoài".

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Sông Mã và Công ty TNHH Huy Hoàng đã có nhiều văn bản xin điều chỉnh quy mô dự án. Cụ thể, chủ đầu tư dự án xin điều chỉnh từ tối đa 15 tầng xuống 11 tầng cùng một số điều chỉnh khác và được ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khi đó chấp thuận trong văn bản 2362/UBND-CN, ngày 16/3/2016.

Liên quan dấu hiệu sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, tại dự án này, với việc dự án được giao đất năm 2013 nhưng phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước với đơn giá 21.000.000 đ/m2 (là mức được xác định từ năm 2009), đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng.

Loạt quan chức bị khởi tố

Theo thông tin Người Đưa Tin đã đưa, liên quan tới dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trước đó đã tiến hành khởi tố loạt quan chức liên quan quá trình thực hiện dự án này. Trong đó, có những cán bộ là nguyên lãnh đạo cấp tỉnh, cấp sở hiện đã nghỉ hưu và cả những cán bộ lãnh đạo hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng tại địa phương.

Cụ thể, ngày 23/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can gồm ông Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1966), Bí thư huyện Như Xuân, Thanh Hóa, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; và ông Văn Xuân Hùng (sinh năm 1959) đã về hưu, cựu Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Để phục vụ điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Đến ngày 5/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (2015-2020).

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và tạm giam ông Đinh Xuân Hướng (53 tuổi) Bí thư Huyện ủy Như Thanh, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã – thời điểm có hành vi sai phạm. Bị can Hướng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Sơn (65 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã, để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông: Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan dự án trên.

Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa, là tiền thân của Công ty TNHH MTV Sông Mã, ông Nguyễn Xuân Phi (nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tp.Thanh Hóa) từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV của công ty này. Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2036 về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty này (đến 2013 cổ phần hóa). Theo phương án cổ phần hóa, Công ty CP Sông Mã có vốn điều lệ 35 tỷ đồng tương ứng với 3.500.000 CP phát hành với mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước giữ 395.000 CP (11,29% vốn), cổ phần ưu đãi cho người lao động là 42.200 CP (1,29%), cổ phần bán ra bên ngoài là 3.062.800 CP (87,51% vốn). Theo tìm hiểu, trước và sau thời điểm cổ phần hóa, Công ty CP Sông Mã sở hữu khoảng 21ha bất động sản và là chủ đầu tư rất nhiều dự án ở Tp.Thanh Hóa như: công viên thể thao phường Trường Thi; trung tâm thương mại Bờ Hồ; khu dân cư phường Phú Sơn, Nam Cầu Hạc, Đông Thọ, Tân Sơn 1, 2, Hồ Thành Công, Nam Đại lộ Lê Lợi; dự án khu dân cư Mai Xuân Dương; khu Đông Vệ 1, 2, 3, 4… Đáng chú ý, dự án Hạc Thành Tower được Công ty Sông Mã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Huy Hoàng chỉ 1 năm trước khi Công ty TNHH MTV Sông Mã tiến hành cổ phần hóa thành công.

