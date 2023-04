Cận cảnh 7 lô đất đắc địa liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Cụ thể, mới đây cơ quan tố tụng yêu cầu xác minh tài sản của một số cán bộ ở Lào Cai để phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai; Sở TN&MT tỉnh Lào Cai và Sở Công thương tỉnh Lào Cai. Trong đó, có cựu Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng liên quan đến 2 thửa đất.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Hưng, đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và 2 người khác để phục vụ điều tra.

Mới đây, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nêu trên.

Dưới đây là hình ảnh các lô đất được cho có liên quan đến ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Thửa đất với diện tích lớn nhất trong 7 thửa đất liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có diện tích 608,7 m2. Vị trí tại ngã tư giao phố Cù Chính Lan với phố Nguyễn Thị Định, tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

Nguồn gốc đất này cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Tiến. Ngày 17/2/2022, ông Vịnh tặng cho quyền sử dụng đất cho ông N.Q.M, ở tổ 23, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Ba lô đất C3-04 (diện tích 127m2), C3-05 (diện tích 117,7 m2) và C3-06 (diện tích 118,5 m2) bờ kè hữu sông Hồng, tọa lạc trên phố Lý Nam Đế, phường Kim Tân, TP Lào Cai - con phố có chiều dài vài chục mét và thông hai phố sôi động bậc nhất Lào Cai hiện nay là phố Soi Tiền và An Dương Vương.

"Ba lô đất gộp một" tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh nhận tặng cho của ông N.V.T. Ngày 7/5/2020, ông Vịnh tặng quyền sử dụng đất cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai và bà N.Q.T, ở Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hai lô đất liền kề L3, L4 BT5 với tổng diện tích 480 m2 nằm trên phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

Hai lô đất này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận chuyển nhượng của Công ty Đầu tư xây dựng các công trình. Ngày 2/6/2015, ông Vịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông L.V.S ở tổ 21, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Thửa đất thứ 7 liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh là thửa đất có diện tích 100 m2, địa chỉ trên phố Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Lào Cai. Thửa đất này được cấp theo quyết định số 504 ngày 9/6/1993 của UBND tỉnh Lào Cai. Người dân địa phương cho biết, thời còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Văn Vịnh sử dụng căn nhà trên thửa đất này, nhưng hiện nay một đơn vị chuyên về xuất khẩu lao động đang sử dụng.

Tại Kỳ thứ 28, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai. UBKT Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản; một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. UBKT Trung ương đánh giá, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016; đồng thời kỷ luật cảnh cáo, khai trừ Đảng nhiều cá nhân liên quan. Ngoài ra, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định.

Tác giả: Minh Đức - Hân Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong