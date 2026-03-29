Cán bộ thú y “bảo kê” đưa hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây thu gom lợn bệnh từ tại các tỉnh như: Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường, với số lượng lên tới 3600 con, tương đương với khoảng 300 tấn.

Đáng chú ý, trong đường dây có sự tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch… Các trường hợp này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Các đối tượng trong vụ án.

Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch

Liên quan đến vụ án trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương liên quan”; khởi tố 8 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can về các tội danh trên; cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

Trong đó, có 4 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy về an toàn thực phẩm” gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 1995); Đỗ Văn Thanh (SN 1983, cùng trú tại Đại Bình, Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại xã Hồng Vân) và Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội; giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

3 đối tượng là cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội); Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN1984).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, vào ngày 17/3, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền tại xã Nam Phù bán thịt lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh… Tổ công tác đã thu giữ tang vật và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trên cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng và các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã làm việc với Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát; đồng thời thu giữ số hàng hoá của công ty. Qua kiểm tra, các cán bộ đơn vị phát hiện, một số sản phẩm thịt của công ty dương tính với dịch tả châu Phi. Đại diện Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát đồng thời khai nhận đã cung cấp thực phẩm cho các trường học ở Hà Nội.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, ngoài hành vi phạm tội trên, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ; lái xe vận chuyển; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa nguồn gốc động vật.

“Chuyên án thành công góp phần xử lý điểm nghẽn về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh, và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của TP Hà Nội, mỗi ngày trung bình giết mổ 2.000-3.000 con lợn”- một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, đường dây hoạt động với phương thức và thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng trong đường dây đã cấu kết chặt chẽ; hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh (dịch tả châu Phi) tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ;

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con (tương đương gần 300 tấn), đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp rồi cung cấp thực phẩm làm suất ăn cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội

Sự tiếp tay, bảo kê đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch

Đối với các cán bộ kiểm dịch vi phạm, theo lãnh đạo Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, việc lợi dụng chức vụ để trục lợi, đồng thời giả mạo hồ sơ, tài liệu là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, các đối tượng có thể phải đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc, lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân (Quy định tại Khoản 4 Điểu 355, 359 BLHS); đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ, buộc thôi việc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật…

Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng và chính tương lai của bản thân. Các trường học trên địa bàn và các công ty cung cấp thực phẩm phải kiểm soát nghiêm túc nguồn thực phẩm đầu vào trước khi chế biến cho các cháu học sinh.

