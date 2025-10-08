Cách rửa rau củ đúng cách giúp loại bỏ vi khuẩn và thuốc trừ sâu

(Ảnh: iStock)

Ai cũng biết rằng trái cây và rau, củ, quả là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe, nhưng thực tế thì chính những thực phẩm này lại đứng đầu danh sách gây ra các bệnh lây truyền qua đường ăn uống.

Theo nhiều nghiên cứu, rau quả tươi có thể gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn cả thịt, sữa hay hải sản - những nhóm vốn thường bị “đổ lỗi.”

Điều này không có nghĩa bạn nên e ngại và hạn chế rau củ quả, mà ngược lại, cần học cách rửa và xử lý chúng đúng cách để loại bỏ phần lớn vi khuẩn, hóa chất và tạp chất có hại.

Một vài phút chuẩn bị cẩn thận trong gian bếp có thể giúp bạn và gia đình ăn uống an toàn hơn rất nhiều.

Vì sao việc rửa rau củ quả lại quan trọng đến vậy?

Không giống như thực phẩm đã qua chế biến nhiệt, rau củ quả thường được ăn sống hoặc chỉ nấu sơ, vì thế nguy cơ mang theo mầm bệnh là không nhỏ. Trên vỏ của chúng có thể tồn tại nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm, bao gồm:

- Vi khuẩn E. coli - gây tiêu chảy, suy thận.

- Vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến của ngộ độc thực phẩm.

- Vi khuẩn Listeria - đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Những mầm bệnh này có thể xâm nhập vào thực phẩm từ khâu trồng trọt, tưới tiêu bằng nước bẩn, vận chuyển, bảo quản, thậm chí ngay trong căn bếp của bạn nếu để rau quả chung với thịt sống. Đặc biệt, khi cắt gọt, vi khuẩn từ vỏ có thể lan vào phần thịt quả, khiến nguy cơ càng tăng cao.

Do đó, rửa kỹ rau củ trước khi ăn luôn là bước không thể bỏ qua - dù bạn có định ăn cả vỏ hay không.

6 bước cơ bản để rửa rau củ quả an toàn

Các chuyên gia khuyến nghị một quy trình đơn giản nhưng hiệu quả, ai cũng có thể thực hiện tại nhà:

- Rửa tay sạch sẽ trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng và nước ấm.

- Loại bỏ đất cát bằng nước mát (không nên dùng nước nóng vì có thể kéo vi sinh vật ngấm sâu hơn).

(Ảnh: iStock)

- Nhẹ nhàng làm sạch dưới vòi nước để rửa trôi bụi bẩn và vi khuẩn - chỉ cần nước, không dùng xà phòng hay hóa chất.

- Dùng bàn chải sạch cho các loại quả có vỏ cứng như táo, dưa, bí.

- Thấm khô bằng khăn sạch hoặc giấy ăn để loại bỏ vi khuẩn còn bám.

- Bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa sử dụng ngay, đảm bảo sản phẩm đã khô ráo.

Một số mẹo riêng cho từng nhóm thực phẩm

Rau lá xanh: Nên bỏ lớp lá ngoài cùng vì dễ nhiễm khuẩn. Rửa từng lá dưới vòi nước chảy, chà nhẹ cho sạch bụi bẩn.

Rửa rau lá nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy. (Ảnh: iStock)

Quả mềm dễ dập (dâu, mâm xôi, nho…): Cho vào rổ lọc, rửa dưới vòi nước chảy, có thể ngâm nhanh trong nước để làm sạch đất bám, sau đó thấm khô nhẹ nhàng.

Trái cây cứng (táo, lê, đào…): Dùng bàn chải chà vỏ. Vỏ giàu chất xơ nhưng cũng dễ chứa vi khuẩn nên rửa kỹ trước khi ăn.

Làm thế nào để hạn chế thuốc trừ sâu?

Sự thật là không có cách nào loại bỏ 100% dư lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, bạn có thể giảm đáng kể bằng các biện pháp sau:

Gọt vỏ trái cây: Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu.

Dùng bàn chải chà: Đặc biệt với rau củ quả cứng.

Ngâm bằng baking soda: Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả hơn so với chỉ dùng nước.

Mua thực phẩm hữu cơ: Dù không hoàn toàn “sạch hóa chất,” nhưng giảm thiểu đáng kể thuốc trừ sâu tổng hợp.

Cách rửa rau củ bằng baking soda

Baking soda (muối nở) là lựa chọn an toàn, rẻ tiền và dễ thực hiện:

Hòa 1 thìa cà phê baking soda với 2 cốc nước mát.

Ngâm rau quả trong 12-15 phút.

(Ảnh: iStock)

Với trái cây cứng, dùng bàn chải chà thêm.

Với rau mềm, rửa nhẹ bằng tay.

Vớt ra, để ráo hoặc thấm khô trước khi bảo quản.

Làm sạch rau củ bằng giấm

Nhiều người truyền tai nhau rằng dùng giấm sẽ “khử khuẩn” tốt hơn, nhưng các nghiên cứu khoa học đưa ra kết quả khác nhau. Có nghiên cứu cho rằng giấm không khác biệt nhiều so với nước thường. Nhưng cũng có nghiên cứu chỉ ra giấm, đặc biệt khi kết hợp muối, có thể giảm bớt vi khuẩn E. coli và Listeria.

Điều chắc chắn là giấm không gây hại. Nếu muốn yên tâm hơn, bạn có thể áp dụng theo hai cách:

Xịt: Pha 1 phần giấm trắng với 3 phần nước, xịt lên bề mặt rau quả, để 5 phút rồi rửa sạch (thích hợp với các loại quả nguyên vỏ như táo, đào, lê...)

Ngâm: Pha 1 cốc giấm với 3-4 cốc nước, ngâm rau củ quả trong dung dịch 5 phút, sau đó rửa lại bằng nước thường (phù hợp với quả mọng hoặc rau lá mỏng).

Rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa không thể thiếu. Nguy cơ vi khuẩn hay thuốc trừ sâu không phải lý do để bạn từ bỏ nhóm thực phẩm này, mà là động lực để xử lý chúng đúng cách trước khi ăn.

Chỉ cần dành thêm vài phút rửa kỹ, ngâm giấm hoặc baking soda khi cần, bạn đã bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đồng thời vẫn được tận hưởng trọn vẹn lợi ích dinh dưỡng từ thiên nhiên./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn