Cách khắc phục màn hình điện thoại bị hở

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới tình trạng màn hình điện thoại bị hở. Có thể kể đến các nguyên nhân sau:

- Điện thoại bị va đập hoặc rơi rớt: Điện thoại bị va đập hoặc rơi rớt sẽ có một lực tác động mạnh vào khiến thiết bị vỡ màn hình cảm ứng hoặc làm vênh viền điện thoại.

- Lắp ráp không đúng kỹ thuật: Quá trình lắp ráp màn hình không tuân theo đúng kỹ thuật sẽ gây nên tình trạng màn hình bị hở sáng.

-Pin bị chai, phồng: Pin bị chai hoặc phồng sẽ tạo nên áp lực và làm bung keo màn hình.

- Lỗi trong quá trình sản xuất: Trong quá trình lắp ráp điện thoại bị lỗi trong quá trình sản xuất khiến cho màn hình bị hở keo.

- Thay thế màn hình không đáng tin cậy: Việc thay thế màn hình ở những trung tâm sửa chữa không uy tín hoặc dùng keo dán kém chất lượng có thể gây nên tình trạng màn hình bị bong, hở viền.

- Mua điện thoại kém chất lượng: Việc mua điện thoại kém chất lượng hoặc hàng không rõ nguồn gốc cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bung keo, hở viền màn hình và nhiều lỗi khác sau một khoảng thời gian sử dụng.

Mặc dù, điện thoại bị hở màn hình không gây nguy hiểm cho người dùng, nhưng nếu điện thoại của bạn gặp tình trạng này thì cần phải khắc phục ngay. Việc này không những làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm sử dụng của máy mà còn khiến cho máy bị giảm thẩm mỹ.

Màn hình điện thoại bị hở gây ảnh hưởng tới quá trình sử dụng của người dùng

Khi bong keo và viền màn hình bị hở, những vi mạch ở trong máy dễ dàng tiếp xúc với bụi bẩn và hơi nước trong không khí. Qua các khe hở đó, bụi bẩn và nước sẽ thâm nhập vào bên trong của máy, ảnh hưởng đến những linh kiện phần cứng.

Nếu như tình trạng bong keo và hở màn hình là kết quả của việc pin bị phồng, thì tình hình trở nên nguy hiểm. Pin bị hỏng có thể gây nên tình trạng cháy nổ cao. Khi đó, bạn cần phải nhanh chóng thực hiện thay pin mới để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Nếu những khe hở điện thoại xuất hiện ở gần phần đèn thông báo, có thể gây nên hiện tượng sáng màn hình không mong muốn. Tình trạng này cũng sẽ gây ra việc màn hình điện thoại của bạn hiển thị màu sắc không chính xác, hoặc thậm chí màn hình trở nên vô hình. Khả năng hiển thị của điện thoại sẽ bị giảm đi, khiến cho trải nghiệm của bạn trên điện thoại cũng không còn hoàn hảo như trước nữa.

Cách khắc phục màn hình bị hở

- Lỗi do người dùng gây ra: Ở trong trường hợp điện thoại bị hở màn hình là do người dùng không may làm rơi, làm điện thoại bị ướt nước, thực hiện sửa chữa ở các trung tâm không uy tín hoặc sử dụng cáp sạc không rõ nguồn gốc, pin bị phồng, thiết bị có thể sẽ không được bảo hành.

Khi gặp tình huống này, để dán màn hình điện thoại bị hở người dùng cần đem máy đến các trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc những cơ sở sửa chữa uy tín để nhận hỗ trợ sửa chữa. Việc này đòi hỏi một chi phí tương ứng với quá trình sửa chữa. Giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân thiết bị bị hở màn hình và mức độ hỏng hóc của điện thoại.

- Lỗi do nhà sản xuất: Nếu như màn hình điện thoại của bạn bị bong keo, hở viền màn hình do lỗi từ nhà sản xuất, bạn hãy liên hệ với trung tâm bảo hành của hãng để được hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất nếu như thiết bị của bạn vẫn còn hiệu lực bảo hành.

Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp ích cho người dùng nếu gặp phải tình trạng màn hình điện thoại bị hở.

Tác giả: Hà Thanh

Nguồn tin: kinhtedothi.vn