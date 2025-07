Các tỉnh từ Quảng Ninh đến An Giang khẩn cấp ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ảnh minh họa.

Theo dự báo, từ đêm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2m-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến TPHCM có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2m-4m, biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn