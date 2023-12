Các cựu quan chức xộ khám, dư luận choáng vì khối tài sản lớn

Kê biên tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan: Trong vụ án Vạn Thịnh Phát – SCB, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền bị phong tỏa là gần 1.900 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD. Bộ Công an ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mở tại SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương; tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng...