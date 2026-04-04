Cả gia đình nhập viện sau bữa ăn rau rừng lạ

Chiều 3/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn rau rừng không rõ loại.

Các bác sĩ xử lý cấp cứu cho bệnh nhân bị ngộ độc rau rừng lạ.

Theo đó, vào chiều tối 2/4, hai vợ chồng trẻ cùng người em gái vào khu vực rừng gần nhà hái rau mang về chế biến bữa tối. Loại rau được sử dụng có đặc điểm hoa màu trắng, hình dáng tương tự hoa loa kèn.

Ít giờ sau khi ăn, cả ba người đồng loạt xuất hiện các biểu hiện bất thường như nôn ói liên tục, lơ mơ, rối loạn ý thức, khó thở, tức ngực, tê cứng lưỡi và mất kiểm soát tiểu tiện.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, người thân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn.

Loại rau lạ có hoa trắng, hình dáng tương tự hoa loa kèn gây ngộ độc.

Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu, xử trí theo phác đồ ngộ độc. Hai bệnh nhân là vợ chồng được ổn định sau khoảng 30 phút, trong khi người em gái có diễn biến nặng hơn nên phải theo dõi tích cực trong nhiều giờ.

Đến sáng 3/4, sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đã tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn đang được lưu viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn