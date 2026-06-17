Cả 5 học sinh Việt giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu

Kết quả được PGS Nguyễn Cao Khang, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam dự EuPhO, chia sẻ sáng 17/6.

Chủ nhân tấm huy chương vàng duy nhất là Nguyễn Nhật Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Bốn huy chương bạc thuộc về Lương Đức Gia Bảo (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung, Hoàng Văn Thái Sơn (THPT chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Mạnh Khang (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai).

Năm ngoái, đoàn Việt Nam có hai huy chương vàng, thành tích tốt nhất trong 6 năm tham dự.

5 học sinh thi EuPhO 2026 cùng các thầy trưởng, phó đoàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) được tổ chức từ năm 2017, dành cho học sinh trung học.

EuPhO 2025 diễn ra tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16/6, quy tụ gần 200 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 đội khách mời. Một đội có tối đa 5 học sinh, trải qua hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng.

Việt Nam tham gia EuPhO từ năm 2019. Đội tuyển do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm nay, trưởng đoàn là PGS Nguyễn Cao Khang, còn phó đoàn là TS Lưu Mạnh Quỳnh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net