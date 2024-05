Buôn bán 24 bánh heroin, cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm lĩnh án tử hình

Năm bị cáo gồm: Đào Văn Hồng (SN 1989), trú tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm; La Văn Chung (SN 1982), trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang; Lý Văn Hồng (SN 1984), trú tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm; Hoàng Thị Quỳnh (SN 1986), trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang cùng bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Văn Bưu (SN 1982), trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng vào hồi 22h20' ngày 23/4/2023, tại đường Quốc lộ 4A thuộc xóm Bản xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Hạ Lang, Công an xã Thắng Lợi bắt quả tang Hoàng Văn Bưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 bánh heroin. Khai thác nhanh đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 9 bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm Bản Xà.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 14 bánh heroin được La Văn Chung giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi.

Chung khai nhận, 24 bánh ma túy là của Đào Văn Hồng giao cho Chung để bán. Về phần Hoàng Thị Quỳnh (vợ của Chung và là em gái của Bưu) biết La Văn Chung mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn giúp Chung mang 10 bánh heroin cho Hoàng Văn Bưu đi cất giấu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng khi tiến hành kiểm tra.

Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ vụ án, Cơ quan tố tụng xác định Đào Văn Hồng, La Văn Chung, Lý Văn Hồng, Hoàng Thị Quỳnh phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Văn Bưu phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Đào Văn Hồng, La Văn Chung, Lý Văn Hồng, Hoàng Thị Quỳnh; tuyên phạt Hoàng Văn Bưu tù chung thân.

Tác giả: Lăng Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân