Bulbtek Việt Nam kỷ niệm 2 năm và hành trình mở rộng hệ thống đại lý

Bulbtek tạo dấu ấn với loạt sản phẩm đèn chất lượng trong năm vừa qua

Sau 2 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là năm 2025, thương hiệu độ đèn ô tô Bulbtek đã tạo được những dấu ấn nhất định bằng việc tập trung vào chất lượng sản phẩm, đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của người dùng, có thể kể đến như:

- Đèn trợ sáng Cyber 3: Công nghệ tâm pha vàng 5000K/3000K giúp bám đường cực tốt trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đường cắt sáng sắc nét nhờ công nghệ LENS Focus HD giúp đảm bảo an toàn giao thông.

- Bóng LED ô tô BSLH: Dành riêng cho tài xế chạy dịch vụ, sản phẩm này giúp tiết kiệm điện năng vượt trội. Thiết kế Plug and Play thông minh cho phép tự lắp đặt dễ dàng chỉ trong 5 phút.

- Bi gầm ô tô Phantom: Với chức năng tăng cường tầm nhìn trong sương mù và trời mưa. Nổi bật với nhiệt màu lý tưởng 4500K, giúp mắt tài xế dễ dàng phân biệt vật thể trong bóng tối, giảm mỏi mắt.

Bi cầu mini AM28: Hiệu suất chiếu sáng vượt bậc

Bên cạnh những sản phẩm được đón nhận tích cực vừa qua, bi cầu mini AM28 ra mắt nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của Bulbtek đã được thảo luận trên các hội nhóm về phụ kiện ô tô. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn, được chế tác từ nhôm đúc nguyên khối và sơn tĩnh điện cao cấp, AM28 không chỉ bền bỉ mà còn tối ưu khả năng tản nhiệt, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện.

Ấn tượng nhất phải kể đến hiệu năng chiếu sáng đỉnh cao của AM28. Với tổng công suất lên đến 133W, sản phẩm này tạo ra luồng sáng mạnh mẽ, sắc nét không hề thua kém các dòng bi LED thị trường trong tầm giá 3 triệu đồng. Nhờ đường cắt sáng tinh xảo, AM28 đảm bảo tầm nhìn tốt cho người lái mà không gây chói mắt cho các phương tiện đi ngược chiều. Đặc biệt, với mức tiêu thụ điện năng thấp và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ, đi kèm chính sách bảo hành 3 năm, AM28 là lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo cho gia đình sở hữu ô tô đam mê nâng cấp xế yêu.

Bi cầu mini AM28



Hệ thống phân phối đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng

Sau hai năm hoạt động, Bulbtek Việt Nam không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng mà còn nỗ lực trong việc xây dựng một hệ thống vững mạnh. Với mục tiêu đưa giải pháp chiếu sáng an toàn đến mọi nẻo đường, Bulbtek đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối từ Nam ra Bắc, nhờ vào sự tin tưởng và đồng hành của các đối tác chiến lược tại các thị trường như:

NPP TND Global (Thanh Hóa):

Là đối tác tin cậy với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và phân phối đèn ô tô. TND Global cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao của Bulbtek cho khách hàng tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lô 01-02, LK5-1, KĐT Đông Sơn, An Hưng, Tp.Thanh Hoá, Thanh Hóa

Hotline: 0868.360.360 - 0911.606.888

NPP Auto Green (Nghệ An):

Trở thành đối tác chiến lược tại Nghệ An, giúp người tiêu dùng tại đây dễ dàng tiếp cận với các dòng đèn tăng sáng an toàn từ Bulbtek. Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, Auto Green cam kết mang đến dịch vụ lắp đặt và hậu mãi tốt.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 86A Trương Văn Lĩnh, Phường Nghi Phú, TP Vinh

Hotline: 098 457 68 88

NPP DC Auto (Vĩnh Phúc):

Là nhà phân phối chiến lược của Bulbtek, mang đến các dòng đèn ô tô, Bi LED, Bi gầm và đèn trợ sáng cho cộng đồng người lái xe tại Vĩnh Phúc. DC Auto có đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, đảm bảo dịch vụ tư vấn và lắp đặt chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 304 - 306 Đường Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 032 883 8886 - 036 338 3338



Bulbtek Việt Nam luôn đồng hành cùng các đại lý và tạo điều kiện thuận lợi bằng các chương trình bán hàng linh hoạt và marketing sáng tạo. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng mà còn thể hiện sự cam kết hỗ trợ bền vững từ thương hiệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc đăng ký mở đại, vui lòng liên Bulbtek: Hotline: 090 1410051 Facebook: https://www.facebook.com/BULBTEKVN Website: https://bulbtek.vn

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn