BTV Sơn Lâm lên tiếng giữa "tâm bão", tung tin nhắn riêng tư từ phía Quang Linh Vlogs

Trưa 15/3, trong chương trình Chuyển động 24h với sự dẫn dắt của BTV Sơn Lâm và BTV Thư Hiền (Hiền Cua), câu chuyện KOL/KOC quảng cáo sai sự thật trở thành nội dung đáng chú ý. BTV Sơn Lâm và BTV Thư Hiền đã “diễn” một đoạn ngắn trước khi chính thức vào phần điểm tuần với chủ đề Livestream hay lie-stream (bán hàng gian dối)? Đoạn diễn này được cho là dùng những từ ngữ cà khịa team Chị em rọt Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.

BTV Sơn Lâm và BTV Thư Hiền trong bản tin (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó BTV Thư Hiền có mặt muộn ở trường quay vì “mải đi gặp gỡ thân tình”. “Sơn Lâm không cập nhật gì cả, bây giờ người ta không gọi họp báo là họp báo nữa mà là gặp gỡ thân tình. Nghĩa là đi gặp mọi người nhằm gỡ thân mình ra khỏi tình cảnh rắc rối” - cô nói.

BTV Thư Hiền chỉ ra rằng người nổi tiếng nhận được sự tin tưởng từ người hâm mộ thì sẽ tạo lập được cộng đồng và bán hàng rất tốt, rất dễ.

“Người tiêu dùng sẵn sàng xuống tiền cho người mà họ cho là đáng tin. Quang Linh Vlogs không chỉ bán thực phẩm, anh ấy bán cả câu chuyện thiện nguyện ở Angola. Hằng Du Mục không chỉ bán táo đỏ và yến sào, cô ấy bán cả câu chuyện mẹ 4 con vươn lên từ khó khăn. Nó cũng lý giải tại sao các KOL/KOC có thể tạo được doanh thu bán hàng từ hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Người hâm mộ không chỉ tin vào sản phẩm mà còn tin vào câu chuyện đằng sau người bán sản phẩm đó” - BTV Thư Hiền nói.

Hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong bản tin đã bị che mờ

Không dừng lại ở đó, trưa ngày 15/3 - sau khi bản tin lên sóng, BTV Sơn Lâm còn đăng status cà khịa trên trang cá nhân có 50k người theo dõi. Anh đăng ảnh chụp màn hình từ bản tin và tag BTV Thư Hiền cùng caption: “‘CHỊ EM RẢNH’ - cứ rảnh thì mới gặp nhau chém gió, mà chỉ có lúc lên sóng là rảnh”.

Sau khi chương trình Chuyển động 24h được lên sóng, cư dân mạng đã có chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều.

Một nửa thảo luận về cách cà khịa, dẫn dắt bản tin của BTV Sơn Lâm và BTV Thư Hiền. Họ cho rằng bản tin đang cập nhật thông tin đúng sự việc và kịp thời ngay khi vụ ồn ào quảng cáo sai sự thật đang diễn ra, chỉ 1 ngày sau buổi gặp gỡ thân mật của team “Chị em rọt” Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs với báo chí truyền thông diễn ra.

Tuy nhiên một nửa còn lại, đặc biệt là fan Quang Linh Vlogs lại bày tỏ sự phẫn nộ với 2 BTV. Vì riêng với BTV Sơn Lâm, anh đã từng công khai bày tỏ sự hâm mộ Quang Linh trên sóng truyền hình vào năm 2022 nhưng bây giờ lại chuyển sang cà khịa.

Cụ thể, người hâm mộ Quang Linh Vlogs bất ngờ tràn vào “tấn công” BTV Sơn Lâm phía dưới các bài đăng của anh, bất chấp có liên quan đến nam YouTuber hay không. Họ để lại nhiều bình luận dùng câu từ nặng nề để mạt sát nam BTV, cho rằng Sơn Lâm “lật mặt”, trước thì tung hô còn bây giờ lại “quay xe”.

Ngoài ra fan Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs còn cho rằng team “chị em rọt” đã nhận ra cái sai, thật lòng xin lỗi và đang sửa sai nhưng bản tin điểm tuần vẫn tiếp tục “dí”, không cho họ cơ hội sửa sai, dồn họ đến bước đường cùng bằng cách mỉa mai.

Hiện tại cả “Hiền Cua” và “Dương Sơn Lâm” đều là từ khóa phổ biến trên MXH. Fanpage Chuyển động 24h sau khi share định nghĩa “gặp mặt thân tình” của BTV Hiền Cua cũng đã phải khóa bình luận.

Tên của 2 BTV trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến

Fanpage tick xanh của Chuyển động 24h phải khóa comment

Tối 16/3, BTV Sơn Lâm đăng clip lên tiếng về ồn ào trên kênh TikTok. Nam BTV kể lại sự việc như sau.

Your browser does not support the video tag.

Clip lên tiếng của BTV Sơn Lâm (Nguồn: @btvsonlam)

Trong chương trình Việc Tử Tế ghi hình vào tháng 3/2022, BTV Sơn Lâm từng chia sẻ rằng mình rất vui khi được gặp Quang Linh Vlogs vì “gia đình tôi rất hâm mộ bạn, đặc biệt là gia đình mẹ vợ của tôi”. Nam BTV còn nói thêm rằng mỗi lần sang nhà mẹ vợ thăm hỏi hay có việc thì đều thấy tivi đang mở kênh Quang Linh Vlogs, các cháu trong nhà cũng rất thích Quang Linh.

Từ đó đến nay, bản thân BTV và gia đình vẫn tiếp tục hâm mộ và yêu quý Quang Linh Vlogs và team châu Phi, cày view cho anh chàng đều đều. Sơn Lâm chia sẻ thêm cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân: “Chúng ta đều ngưỡng mộ, khâm phục những gì Quang Linh và team châu Phi đã làm được. Anh ấy xứng đáng được tôn vinh vì những điều đó. Anh ấy đã tốt bụng lại còn tài giỏi, đó là điều đương nhiên”.

BTV Sơn Lâm và Quang Linh Vlogs năm 2022

Ở góc độ công việc, BTV Sơn Lâm trích dẫn luật Báo chí về chức năng quyền hạn của báo chí như sau: “Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội”.

Về những bản tin gần đây trong bối cảnh một số KOL, KOC đưa thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo sai sự thật, BTV Sơn Lâm nói: “Việc nào ra việc nấy, mọi thứ cần rạch ròi, rõ ràng, khách quan, mang tính thời điểm cao. Khen ra khen, trách ra trách”.

“Tôi tin là những người đã tốt mà còn tài giỏi như Quang Linh thì để họ thoái hoá biến chất thành người xấu là việc không dễ xảy ra. Điều mà những người như Quang Linh khác chúng ta, hơn chúng ta rất nhiều thì trước những vấp ngã và khó khăn, vì họ là người tốt bụng nên họ sẽ muốn lắng nghe, muốn sửa sai. Và vì họ là người tài giỏi nên sẽ sửa sai thành công” - Sơn Lâm nói thêm.

Lấy bằng chứng cho nhận định của mình, BTV Sơn Lâm tiết lộ tin nhắn của team Quang Linh Vlogs gửi đến mình thông qua một người đồng nghiệp. Phía Quang Linh viết: “Anh chuyển lời xin lỗi giúp bên em khi vô tình kéo anh Lâm vào lùm xùm của sự việc lần này. Công việc riêng của mỗi người nên bên em hiểu, chỗ anh em quen biết không có vấn đề gì đâu ạ”.

Sơn Lâm công khai tin nhắn phía Quang Linh gửi cho mình

Tuy nhiên cũng trong tối 16/3, BTV Sơn Lâm đã chuyển tài khoản TikTok vừa đăng video lên tiếng thành riêng tư và không thể tìm thấy tài khoản Facebook. Hiện tại chưa rõ lý do cho những động thái này.

Về phía BTV Thư Hiền, cũng không thể tìm thấy tài khoản Facebook của cô. Trên TikTok, cô cũng đã khóa bình luận cho toàn bộ clip của mình.

BTV Sơn Lâm khóa tài khoản TikTok

BTV Thư Hiền tắt bình luận

Trong khi đó phía Quang Linh Vlogs chưa có bất kỳ phản hồi công khai nào về ồn ào.

