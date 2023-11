BTC đêm nhạc Westlife tại VN nói gì trước tin đồn tiếp tay quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc?

Westlife vừa có hai đêm diễn trong tour “The Wild Dreams Tour” tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM, thu hút khoảng 30 nghìn khán giả.

Dù 4 chàng trai đến từ Ireland nhận nhiều lời khen về phần âm nhạc nhưng khâu tổ chức của chương trình gây tranh cãi, như vị trí ghế ngồi không phù hợp ở đêm diễn đầu tiên và gần nhất là nghi vấn ban tổ chức tiếp tay quảng bá tiền ảo, web cờ bạc…

Quạt, lightstick khán giả nhận khi tham gia đêm diễn có sự xuất hiện của logo sàn tiền ảo, trang web cá độ…

Theo đó, trên nhiều diễn đàn giải trí, đông đảo khán giả bày tỏ bức xúc, chia sẻ hình ảnh quạt, lightstick họ nhận khi tham gia đêm diễn có sự xuất hiện của logo sàn tiền ảo, trang web cá độ… Ngoài ra, phần ảnh banner được treo ngoài sân vận động cũng có logo của sàn tiền ảo bên góc phải.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện ban tổ chức đêm nhạc Westlife tại Việt Nam cho biết, tin đồn ê-kíp sản xuất chương trình tiếp tay quảng báo tiền ảo, web cá độ là sai sự thật, bởi chương trình chỉ có một nhà tài trợ duy nhất, điều đó thể hiện qua logo của đơn vị này xuất hiện trên các ấn phẩm, poster chính thức của chương trình.

Theo người đại diện, trong đêm diễn thứ hai vào ngày 22/11, có nhiều đơn vị đã tặng các vật dụng cổ động cho người hâm mộ và phía ban tổ chức không hợp tác với các đơn vị này.

“Ban tổ chức không phát lightstick cho khán giả. Nhà tài trợ duy nhất của chương trình tặng 15 nghìn lightstick cho khán giả và nhân viên của họ triển khai phát. Đêm diễn đầu tiên 21/11, nhà tài trợ duy nhất có tặng quạt cho khách hàng. Hôm sau, có đơn vị khác cũng tặng quạt nên bảo vệ chưa nhận biết được hết.

Cuối đêm diễn ngày thứ hai, ban tổ chức đã lập biên bản cùng Công an địa phương khi phát hiện có đơn vị cá độ tự ý phát các ấn phẩm tại chương trình”, người đại diện chia sẻ.

Theo ban tổ chức, banner được treo ngoài sân vận động có logo của sàn tiền ảo bên góc phải không phải do ê-kíp thực hiện.

Về việc banner được treo ngoài sân vận động có logo của sàn tiền ảo bên góc phải, phía ban tổ chức cho biết, đây không phải là banner của ban tổ chức. Trước đêm diễn, phía chương trình được Công an địa phương khuyến cáo không đặt các ấn phẩm check in ở bên ngoài, tránh tụ tập đông người, gây cản trở giao thông và khi khán giả chụp ảnh có thể không an toàn.

“Ngay khi phát hiện ra poster lạ xuất hiện ở bên ngoài, ban tổ chức đã họp gấp để kiểm điểm nhắc nhở. Vì việc poster này gây ảnh hưởng rất lớn đến chương trình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp thu và cân chỉnh những vấn đề ở đêm nhạc đầu để đêm nhạc thứ hai được diễn ra suôn sẻ hơn”, ban tổ chức cho hay.

Trước nhiều tranh cãi, ban tổ chức đêm nhạc Westlife tại Việt Nam cũng thừa nhận còn nhiều sai sót trong khâu quản lý, tổ chức… và gửi lời xin lỗi đến khán giả. “Lần đầu tổ chức show lớn, chúng tôi không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Chúng tôi nhận lỗi và sẽ khắc phục trong những chương trình sau”, người đại diện nói thêm.

Tác giả: Phan Trai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn