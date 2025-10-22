Thủ tướng: Đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão số 12

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 202 ngày 22-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ. Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; cùng các bộ, ngành liên quan.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt hỗ trợ ngư dân đưa ghe đánh cá vào bờ an toàn

Bão số 12 đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay 22-10 và ngày mai 23-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ đêm nay 22-10 đến ngày 27-10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 800 mm.

Mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Theo đó, Thủ tướng yêu đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp ứng phó với bão số 12 và mưa, lũ

Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập khi mưa lớn, sạt lở, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm bốn tại chỗ".

"Cần chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán" - Thủ tướng chỉ đạo.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động