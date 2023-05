Bóc gỡ sòng bạc trong khách sạn, tạm giữ hàng trăm ngàn USD

Pháp luật

Chiều 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đối với 18 bị can do người Việt cấu kết với người Hàn tổ chức tại phố biển Nha Trang.