Bộ xương trong buồng ngủ vạch trần tội ác kẻ sát nhân máu lạnh

Khoảng hơn 20h ngày 7/7, Dư và anh H. cùng về căn nhà số 4 rồi xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ 15 triệu đồng, nhưng H. không có tiền trả. Do tức giận, Dư đã dùng một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều phát vào đầu H. làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư dùng dây điện trói chân tay nạn nhân lại, lấy đi chiếc Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter, ra ngoài khóa cửa lại rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, đối tượng Lương Văn Dư bỏ về quê. Dư bán chiếc xe máy tại thị trấn Vị Xuyên được 25 triệu đồng, còn chiếc điện thoại được bán tại xã Ngọc Minh với giá 2,5 triệu đồng.