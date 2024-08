Bộ trưởng Lương Tam Quang lần đầu trả lời chất vấn trước UBTV Quốc hội

Nêu vấn đề chất vấn tại Phiên họp 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 21/8, đại biểu Nguyễn Thanh Phong (đoàn Vĩnh Long) phản ánh thực tế còn tồn tại, bất cập về hạ tầng kinh tế xã hội, một số cơ sở còn vi phạm trong chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; ý thức, trách nhiệm của một số người dân khi còn chủ quan... gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Với những bất cập trên, đại biểu Nguyễn Thanh Phong đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết giải pháp để khắc phục trong thời gian tới?

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lần đầu trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, do tồn tại của lịch sử, bất cập về cơ sở hạ tầng không theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, do vậy, không thể khắc phục ngay được mà đòi hỏi có lộ trình trong giải pháp tổng thể về quy hoạch.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa theo kịp tốc độ phát triển KTXH.

Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, trước mắt, Bộ Công an phối hợp với các ngành chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC để đánh giá thực trạng, có ngay giải pháp để hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Cùng với đó phối hợp cơ quan chức năng, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và phương tiện nghe nhìn dành thời lượng có đông người theo dõi để tuyến truyền, khuyến cáo về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ.

Bộ Công an cũng chủ trì soạn thảo Luật Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (dự thảo luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục sơ hở trong quản lý nhà nước về PCCC và cứu hộ, cứu nạn

“Bộ Công an cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ KHCN xây dựng tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ và những yêu cầu chung phù hợp điều kiện thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu PCCC để xử lý công trình khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng” – Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết.

Có quy định riêng xử lý công trình có vi phạm "do lịch sử để lại"

Liên quan đến dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2024 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, cơ quan thẩm tra đã phối hợp với cơ quan soạn thảo thiết kế lại điều khoản chuyển tiếp, tách riêng một điều về xử lý đối với các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày luật này có hiệu lực thi hành (Điều 58).

Cụ thể, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc phân loại, lập và công bố danh sách cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm đưa vào hoạt động và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu cơ sở căn cứ hiện trạng kiến trúc, kết cấu, công năng, thiết bị, dây chuyền sản xuất lựa chọn giải pháp kỹ thuật tương ứng quy định để tăng cường giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý trực tiếp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước khi đưa vào hoạt động và phải duy trì giải pháp kỹ thuật đã áp dụng trong suốt quá trình hoạt động.

Đối với công trình, cơ sở không thể áp dụng được giải pháp kỹ thuật theo quy định thì phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình, cơ sở.

Luật cũng dự kiến giao hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định về cải tạo, chỉnh trang đối với các khu vực có các công trình xây dựng không bảo đảm khoảng cách ngăn cháy, chống cháy lan, hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan thẩm tra cho rằng quy định như trên là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của các chủ thể được giao nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi, thống nhất khi triển khai trên thực tiễn.

Cùng với đó giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc xử lý bảo đảm linh hoạt, khả thi khi triển khai thực hiện.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV