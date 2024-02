Bộ trưởng Công an thành lập Công an thị xã mới

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bố trí chức vụ lãnh đạo Công an thị xã Việt Yên.

Theo đó, Công an thị xã Việt Yên có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác theo Thông tư số 58/2023/TT-BCA ngày 2/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh và TP trực thuộc T.Ư.

Biên chế của Công an thị xã Việt Yên do Giám đốc Công an tỉnh quyết định trong tổng biên chế của Công an tỉnh đã được Bộ Công an ấn định. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2024.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bố trí điều động, bổ nhiệm lãnh đạo công an các phường.

Thành lập công an 9 phường

Tại đây, Công an tỉnh cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập công an các phường thuộc thị xã Việt Yên. Cụ thể, thị xã Việt Yên có 9 công an phường (được thành lập trên cơ sở công an các xã, thị trấn cũ của huyện Việt Yên), đó là: Nếnh, Bích Động, Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn.

Nhân dịp này, Công an tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ bố trí các vị trí lãnh đạo của Công an thị xã Việt Yên và công an các phường trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an huyện Việt Yên cũ tiếp tục được giao giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Việt Yên.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an thị xã Việt Yên sớm ổn định tổ chức, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm được giao với tâm thế mới, tinh thần mới và mang lại hiệu quả mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại lễ công bố.

Đồng chí nhấn mạnh, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân trên địa bàn, Công an thị xã Việt Yên cần tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết.

Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, nêu cao tinh thần làm việc vì nhân dân phục vụ, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không để gián đoạn.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy các phường tích cực xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của Công an thị xã Việt Yên và Công an tỉnh.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn