Bộ sưu tập siêu xe triệu đô của các đại gia Việt

Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nhiều doanh nhân còn là người mở đường đưa những siêu xe hiếm nhất về Việt Nam. Từ Lamborghini, Ferrari cho tới Rolls-Royce, những cái tên lớn này đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn về đẳng cấp và tình yêu tốc độ.

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh hay còn được biết đến với biệt danh “Minh Nhựa”, nổi tiếng với lối sống xa xỉ và bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu USD. Khó có thể thống kê chính xác số lượng xe đã “qua tay” anh, nhưng danh sách từng làm giới chơi xe trầm trồ gồm Aston Martin V8 Vantage, Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne, Rolls-Royce Cullinan, Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago SV, Ducati Panigale V4 S…

Minh "Nhựa" khoe garage toàn xe hàng khủng

Năm 2011 - 2012, Minh Nhựa gây chấn động khi liên tiếp đưa về Việt Nam hai mẫu xe đình đám của Lamborghini: Murcielago LP670-4 SuperVeloce độc nhất tại Việt Nam và Aventador màu cam rực rỡ. Đến năm 2016, chiếc Aventador này được anh nhượng lại cho một người bạn cũng là tay chơi xe nổi tiếng ở TP.HCM.

Cũng trong năm 2016, Minh Nhựa tiếp tục khiến giới mê xe bất ngờ khi tậu Pagani Huayra với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa tới 383 km/h. Tuy nhiên đến tháng 11/2017, anh quyết định rao bán “siêu phẩm” này.

Một lần trên mạng xã hội, Minh Nhựa từng chia sẻ bức ảnh “tự sướng” trong gara của mình, nơi xuất hiện hàng loạt mẫu xe hiếm, trong đó có cả Pagani Huayra, đây là minh chứng cho đẳng cấp sưu tập siêu xe hàng đầu Việt Nam.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với biệt danh “Cường Đô La”, là một trong những người tiên phong đưa siêu xe về Việt Nam. Sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng đam mê tốc độ bất tận, anh từng nắm trong tay loạt “chiến mã” đình đám như Ferrari 488 GTB, McLaren 650S Spider, Porsche 911 GT3 RS hay Lamborghini Huracan. Không chỉ dừng lại ở việc sưu tập, Cường Đô La còn tích cực tham gia các hành trình siêu xe, kết nối cộng đồng những người đam mê tốc độ trên khắp cả nước.

Garage siêu xe của đại gia Cường Đô la

Doanh nhân này đã biến tình yêu tốc độ thành một phong cách sống, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa siêu xe trong giới doanh nhân Việt. Bộ sưu tập của Cường Đô la không chỉ là biểu tượng thành công và phong cách cá nhân mà còn là cầu nối chia sẻ đam mê với những người cùng sở thích.

"Vua Cà Phê" - Đặng Lê Nguyên Vũ

Chủ tịch Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ, được xem là một trong những doanh nhân sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ bậc nhất Việt Nam. Ông nổi tiếng với những thương vụ mua siêu xe gây tiếng vang và kho xe lên tới hàng trăm chiếc, trong đó có những “biểu tượng” như Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Mercedes-AMG G63 cùng nhiều mẫu xe cổ điển hiếm có.

Điểm đặc biệt là ông Nguyên Vũ không chỉ xem xe hơi như niềm đam mê cá nhân mà còn sử dụng chúng để phục vụ các chương trình từ thiện và quảng bá thương hiệu Trung Nguyên khắp cả nước. Với ông, bộ sưu tập xe không đơn thuần là dấu ấn của sự giàu có mà còn là phương tiện truyền tải triết lý sống và tầm nhìn kinh doanh hướng đến cộng đồng.

Phan Thành

Thiếu gia Phan Thành chắc chắn là cái tên không hề xa lạ trong giới đại gia chơi siêu xe ở Sài Thành. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khung hình hào nhoáng về dàn “xế hộp” triệu đô, từ Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458 cho tới Rolls-Royce Phantom.

Bộ sưu tập siêu xe có giá trị của thiếu gia Phan Thành

Có thời điểm, trang cá nhân của Phan Thành phủ kín hình ảnh xe sang, trở thành “bộ sưu tập” trực tuyến của chính anh. Đỉnh điểm, anh từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi buổi sáng vừa khoe chiếc Lamborghini Huracan mới tậu thì ngay trong đêm đã tiếp tục gây choáng váng với siêu xe Ferrari F12 Berlinetta màu trắng vừa đưa về Việt Nam không lâu trước đó.

Lê Toàn Trung - Ông Chủ T-Louis Group

Ông Lê Toàn Trung - Chủ tịch T-Louis Group là doanh nhân nổi tiếng trong ngành xây dựng và nội thất. Bên cạnh những dự án hợp tác xây dựng lớn, ông Trung còn được biết đến là người có gu chơi xe tinh tế, đẳng cấp. Ông sở hữu bộ sưu tập xe hơi đắt giá, trải dài từ Porsche đến Rolls-Royce.

Không chạy theo sự phô trương, ông Trung chọn hướng đi tinh tế. Từng chiếc xe trong bộ sưu tập đều chứa đựng câu chuyện riêng, phản ánh phong cách và tầm nhìn của một doanh nhân thành đạt. Việc sưu tầm xe với ông không chỉ là thú vui, mà còn là cách nâng tầm và củng cố hình ảnh thương hiệu T-Louis Group.

Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai (Mailisa) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội. Bà Mai hiện điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa với hệ thống cơ sở trải dài khắp cả nước.

Dàn siêu xe ước tính hàng trăm tỷ của tay chơi “khét tiếng” Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai

Những năm gần đây, hai vợ chồng liên tục gây chú ý khi tổ chức các roadshow hoành tráng phục vụ sự kiện của thẩm mỹ viện, khoe dàn siêu xe lên tới hàng chục chiếc. Trong số đó có những cái tên đình đám như Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Lamborghini Aventador S, Ferrari 488 Pista, Aston Martin V8 Vantage, Bentley Mulsanne EWB, Bentley Bentayga V8, Cadillac Escalade Sport… Nhiều xe còn dán dòng chữ “Mailisa” hoặc “Hoàng Kim Khánh” trên thân.

Theo thông tin trên website thẩm mỹ viện, trong dịp kỷ niệm ngày cưới, bà Mai từng tặng chồng siêu xe Koenigsegg Regera. Đây là mẫu megacar đến từ Thụy Điển, có giá lăn bánh ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Giống nhiều siêu xe khác của cặp đôi, chiếc Regera cũng sở hữu biển số đặc biệt “HK.KHANH” – viết tắt tên Hoàng Kim Khánh.

Trước đó, nhân kỷ niệm 24 năm thành lập thẩm mỹ viện, ông Khánh đã tặng vợ chiếc McLaren Senna trị giá gần 50 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn