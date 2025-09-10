Bộ ngành hợp nhất có tối đa 7 thứ trưởng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành kết luận 187 về định hướng số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức hệ thống chính trị giai đoạn 2030-2035. Các cơ quan phải có lộ trình giảm dần cấp phó để đến năm 2030 thực hiện đúng quy định.

Số lượng cấp phó được tính toán dựa trên quy mô lãnh đạo, quản lý; đặc thù tổ chức; phân loại đơn vị hành chính theo dân số, diện tích, số đơn vị trực thuộc và điều kiện kinh tế - xã hội.

Cấp phó không vượt quá 50% tổng biên chế của mỗi cơ quan (không áp dụng với Mặt trận Tổ quốc cấp xã). Trong nội bộ, số lượng cục phó, vụ phó không vượt quá số thứ trưởng; số phó phòng không vượt quá số cục phó. Với cơ quan không hợp nhất, số lượng thứ trưởng, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh và xã giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Ở trung ương, cơ quan chưa có quy định cấp phó tối đa thì số thứ trưởng không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ, ngành hợp nhất từ hai cơ quan được có tối đa 6 thứ trưởng; hợp nhất từ ba cơ quan tối đa 7 thứ trưởng. Nếu trước đó đã có quy định về số lượng cấp phó, khi hợp nhất sẽ được bổ sung thêm nhưng không vượt quá 7 người.

Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Sơn Hà

Cục, vụ hợp nhất từ hai cơ quan được thêm một vụ phó; từ ba cơ quan thêm hai vụ phó, nhưng không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp. Các cơ quan tiếp nhận chức năng, tổ chức từ đơn vị khác hoặc từ tổng cục thành cục, chi cục khu vực... thì số cấp phó được tăng thêm một người.

TP HCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành thành phố mới, được tăng thêm hai phó chủ tịch HĐND và ba phó chủ tịch UBND so với quy định hiện hành. Các thành phố trực thuộc Trung ương khác, nếu sáp nhập từ hai đơn vị được tăng thêm một phó chủ tịch HĐND và hai phó chủ tịch UBND; nếu từ ba đơn vị thì được tăng thêm hai phó chủ tịch HĐND và ba phó chủ tịch UBND.

Ở cấp tỉnh, nếu sáp nhập từ hai đơn vị sẽ tăng thêm một phó chủ tịch HĐND và hai phó chủ tịch UBND; từ ba đơn vị sẽ tăng thêm một phó chủ tịch HĐND và ba phó chủ tịch UBND. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nếu hợp nhất từ hai địa phương thì số phó giám đốc, phó phòng được thêm một người; hợp nhất từ ba địa phương được thêm hai người. Trường hợp sở đặc thù giữ nguyên số phó giám đốc, phó phòng theo quy định hiện hành.

Các xã, phường, đặc khu sẽ có hai phó bí thư, gồm một phó bí thư thường trực và một phó bí thư kiêm chủ tịch UBND.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net