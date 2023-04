Chiêu giấu tiền 'bôi trơn' vụ chuyến bay combo của cựu cán bộ Bộ GTVT

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh. Trong số này có 2 cựu cán bộ thuộc Bộ GTVT, gồm ông Ngô Quang Tuấn (cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế) và Vũ Hồng Quang (cựu Phó trưởng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam).

Theo điều tra, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022, bị can Ngô Quang Tuấn được giao nhiệm vụ soạn dự thảo đề xuất lãnh đạo Bộ GTVT cho ý kiến về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19. Biết được vai trò của ông Tuấn trong quá trình làm thủ tục xét duyệt, cấp phép các chuyến bay combo, từ ngày 3/9/2021 đến 6/12/2021, bị can Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty ATA và Công ty Investco) có 5 lần chuyển khoản tổng số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Phương (chị gái Tuấn).

Trong số tiền 1,3 tỷ đồng nêu trên, có 700 triệu do bị can Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty Masterlife) và 400 triệu là của bị can Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt) đưa hối lộ cho bị can Tuấn thông qua bà Vy.

"Để che giấu hành vi nhận hối lộ của các doanh nghiệp trên, ngày 18/1/2022, bị can Ngô Quang Tuấn dùng tài khoản chị gái chuyển lại 1,1 tỷ đồng cho Vy, sau đó Tuấn yêu cầu Vy rút tiền mặt đưa lại cho bị can Tuấn", kết luận điều tra nêu và xác định ngày 19/1/2022, Vy đã làm theo lời Tuấn.

Các bị can Vũ Hồng Quang (trái) và Ngô Quang Tuấn.

Ngày 31/10/2021, với mong muốn được cấp phép các chuyến bay combo, bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty CP Sao Hà Nội) đã gặp và đưa cho ông Tuấn 200 triệu đồng tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Ngoài cáo buộc nhận tiền của 4 doanh nghiệp trên, CQĐT còn cho rằng tháng 11/2021, bị can Tuấn nhận 10.000 USD từ bị can Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty Minh Ngọc) thông qua bị can Lê Tuấn Anh tại trụ sở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

"Quá trình điều tra, Ngô Quang Tuấn không khai nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có đủ căn cứ xác định bị can Ngô Quang Tuấn đã nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng và 10.000 USD của 5 doanh nghiệp thông qua 3 cá nhân", kết luận điều tra nêu.

Sau khi vụ án được khởi tố, ông Ngô Quang Tuấn thông qua tài khoản của chị gái đã trả lại bà Vy 941 triệu đồng và chiếm hưởng 559 triệu cùng 10.000 USD. Do đó, CQĐT cáo buộc cựu chuyên viên này có hành vi nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng và 10.000 USD.

Hành khách từ Mỹ đáp sân bay Vân Đồn. Ảnh: Quốc Nam.

Còn bị can Vũ Hồng Quang là người xem xét cấp phép bay cho các hãng hàng không thực hiện chuyến bay combo do doanh nghiệp tổ chức căn cứ phê duyệt của Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác 4 Bộ hoặc 5 Bộ.

Một số chuyến bay doanh nghiệp không thuê được tàu bay to để chở hết lượng khách được duyệt nên họ phải thuê 2 tàu bay nhỏ khiến chi phí phát sinh. Khi doanh nghiệp trao đổi, ông Quang đã lợi dụng chức vụ, đồng ý cấp phép bay cho lượng khách vượt con số đã được duyệt.

Từ tháng 8/2021 đến 11/2021, ông Vũ Hồng Quang bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền hơn 1,97 tỷ đồng từ các chủ doanh nghiệp để giúp cấp phép bay vượt trên 1.000 hành khách trong nhiều chuyến bay. Hầu hết bị can đều nhận hối lộ tiền tại cổng Cục Hàng không ở quận Long Biên, Hà Nội.

"Bị can Vũ Hồng Quang có hành vi nhận hối lộ hơn 1,97 tỷ đồng, hưởng lợi 1,73 tỷ đồng. Số tiền còn lại 244 triệu đồng bị can Quang chi cho cấp dưới", kết luận điều tra nêu rõ và đánh giá cựu Phó trưởng Phòng vận tải hàng không chưa thừa nhận toàn bộ hành vi, mới nộp khắc phục 244 triệu đồng.

Trong 54 bị can, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó thủ tướng); ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và 17 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. 33 cá nhân còn lại bị cáo buộc các tội danh Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn