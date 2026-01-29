Bộ GD-ĐT dự kiến đặt “rào chắn” với phương thức xét tuyển bằng học bạ

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thí sinh xét tuyển đại học bằng học bạ sẽ phải kèm theo điều kiện có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Theo đó, những thí sinh không đạt mức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định như trên sẽ không đủ điều kiện xét tuyển đại học bằng học bạ.

Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển.

Cũng theo dự thảo, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Việc đặt ngưỡng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xem là một giải pháp nhằm hạn chế tình trạng khó kiểm soát về chất lượng trong tuyển sinh bằng học bạ. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo những năm gần đây, tuyển sinh bằng học bạ chiếm khoảng 30% tổng số thí sinh nhập học. Năm 2025, tỷ lệ thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ chiếm 42,4%, cao nhất trong tất cả các phương thức xét tuyển.

Tuy nhiên, kết quả đối sánh giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thấy điểm học bạ luôn cao hơn điểm thi tốt nghiệp ở tất cả các môn, mức chênh từ 0,12 đến hơn 2 điểm. Điều này khiến nhiều ý kiến lo ngại về chất lượng tuyển sinh bằng học bạ cũng như sự công bằng trong tuyển sinh khi có thể có sự khó, dễ khác nhau giữa các trường, các địa phương trong việc cho điểm học bạ.

Tại hội nghị Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về việc bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ./.

