Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn mới, siết chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 38/2026/TT-BGDĐT, quy định chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở đào tạo nghề.

Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định 6 điều kiện bảo đảm chất lượng mà cơ sở phải đáp ứng. Trong ảnh: Sinh viên Trường Trung cấp Việt Giao học thực tế tại doanh nghiệp

Theo Bộ GD-ĐT, việc ban hành chuẩn mới nhằm tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Đây cũng là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới đào tạo.

Thông tư quy định 6 điều kiện bảo đảm chất lượng mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng, gồm: Tổ chức bộ máy và quản trị; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình đào tạo; cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; nguồn lực tài chính; hệ thống quản trị số và dữ liệu.

Trong đó, các cơ sở phải bảo đảm đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đạt chuẩn nghề nghiệp theo ngành đào tạo; có đầy đủ chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất đáp ứng quy mô đào tạo và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng. Dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, chính xác để phục vụ quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Bên cạnh các điều kiện bảo đảm chất lượng, thông tư cũng đưa ra 10 chỉ số hoạt động nhằm định lượng hiệu quả đào tạo và mức độ gắn kết với thị trường lao động.

Nhiều chỉ số được quy định với ngưỡng cụ thể như: Tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp hoặc học tiếp đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ người học hài lòng với chất lượng đào tạo đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ doanh nghiệp hài lòng với năng lực người tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên.

Đáng chú ý, thông tư đặt ra yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp khi tỉ lệ môn học, mô đun đủ điều kiện giảng dạy trực tuyến trong mỗi chương trình đào tạo phải đạt tối thiểu 20%.

Ngoài ra, một số chỉ số khác cũng được quy định như tỉ lệ nhập học trên chỉ tiêu tuyển sinh đạt từ 50% trở lên; tỉ lệ người học hoàn thành chương trình đúng hạn đạt từ 60% trở lên; tỉ lệ thời lượng giảng dạy do nhà giáo cơ hữu đảm nhiệm đạt từ 60% trở lên.

Theo quy định, việc đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu và minh chứng cập nhật của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, các cơ sở phải tự đánh giá, công khai kết quả và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.

Thông tư 38 có hiệu lực từ ngày 29-4-2026. Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập trước ngày 1-1-2026, thời hạn để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mới là 60 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực.

Tác giả: Huy Lân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động