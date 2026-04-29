Bộ Công an: Dự án 'Nuôi em' không có dấu hiệu của tội phạm

Nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung và các em nhỏ miền núi - Ảnh: Facebook Hoàng Hoa Trung

Theo TTXVN, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc liên quan các dự án thiện nguyện "Nuôi em".

Theo đó, thời gian vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được thông tin tố giác về tội phạm liên quan dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm liên quan đến các dự án thiện nguyện "Nuôi em", "Sức mạnh 2000" do Hoàng Hoa Trung (36 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) sáng lập và điều hành.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên. Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an hồi tháng 12-2025, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết sau khi báo đài dư luận xã hội xôn xao về dự án Nuôi em, C02 đã báo cáo lãnh đạo bộ, chủ động chỉ đạo công an toàn quốc, trong đó có các địa phương có dự án Nuôi em trên địa bàn 13 tỉnh rà soát toàn bộ nội dung báo chí nêu.

C02 và công an các địa phương đã triển khai rất khẩn trương, quyết liệt để "xác minh có hay không có việc gian lận, vi phạm của hoạt động dự án này".

Nuôi em là dự án thiện nguyện do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, nhằm kết nối các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ bữa cơm trưa cho học sinh vùng cao. Sau đó Nuôi em mở rộng sang xây trường học, tặng tủ sách, phòng tin học giúp các em khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp cho dự án.

Ngày 6-12-2025, trên mạng xã hội Threads lan truyền thông tin về dự án Nuôi em có khuất tất về tài chính, thái độ khó chịu của tình nguyện viên khi trao đổi với "anh chị nuôi".

Thông tin đăng trên mạng xã hội nhận bình luận của nhiều người đang và từng đóng góp do dự án Nuôi em. Phần lớn các ý kiến đặt câu hỏi về tính minh bạch tài chính của dự án.

Chiều 7-12-2025, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em - đăng phản hồi vụ việc trên trang cá nhân. Trong đó, Hoàng Hoa Trung nhấn mạnh: "Nuôi em sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục mọi thiếu sót, cải thiện quy trình và minh bạch tuyệt đối, để xứng đáng với sự tin tưởng của cộng đồng".

Tối cùng ngày, Hoàng Hoa Trung thông báo trên trang cá nhân về việc đóng băng tài khoản dự án Nuôi em để giải quyết các khúc mắc về minh bạch tài chính.

Với thắc mắc lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án, Hoàng Hoa Trung giải thích: "Hiện có hai nguồn tiền chính giúp duy trì và vận hành dự án: tiền lãi đến từ các khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng trong kế hoạch chưa chi đến; tiền tài trợ từ một số cá nhân, tổ chức dành cho hoạt động dự án. Nguồn tiền này hoàn toàn độc lập với dòng tiền thu - chi liên quan đến hoạt động thiện nguyện của các cá nhân, tổ chức đóng góp".

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn