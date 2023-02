Bộ Công an điều động, bổ sung lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an điều động 4 Phó Cục trưởng C04: Thiếu tướng Đinh Văn Chuyền đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. Thiếu tướng Trần Văn Doanh được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh. Điều động Thiếu tướng Phạm Văn Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường đại học Phòng cháy, chữa cháy. Đại tá Chu Văn Phú được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.