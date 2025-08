Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm hàng loạt trường hợp bị thu hồi bằng lái xe

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Luật này theo hướng bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Quy định này nhằm bảo đảm cho phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

Đồng thời, phục vụ giám sát các hành vi như giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe, truy tìm tội phạm được chở trên xe ô tô kinh doanh vận tải….

Dự thảo cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 62 Luật này theo hướng bổ sung trường hợp "người được cấp giấy phép lái xe có hành vi gian dối để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe" thì bị thu hồi giấy phép lái xe.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại khoản 5 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, Giấy phép lái xe bị thu hồi trong các trường hợp:

Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe; Giấy phép lái xe được cấp sai quy định;

Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.

Theo Bộ Công an, việc bổ sung quy định nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đối với việc cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe do thời gian qua, việc mua bán giấy phép lái xe diễn ra phổ biến và có hiện tượng sử dụng giấy phép lái xe giả để đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Công an còn đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phương tiện giao thông thông minh tại khoản 4 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng: "Phương tiện giao thông thông minh là xe cơ giới cho phép tự động hóa toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ".

Về lý do sửa đổi quy định, Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Theo điều kiện giao thông của Việt Nam hiện nay thì loại xe cơ giới tự động hóa toàn bộ chưa phù hợp để hoạt động, có nguy cơ gây tai nạn cao, nên cần phải hạn chế, phải cấp phép hoạt động đối với các xe loại này.

