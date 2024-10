Bộ Công an bỏ đề xuất giảm phạt tiền vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở

Chiến sĩ thuộc Tổ công tác Y6/141 kiểm tra nồng độ cồn một tài xế ô tô tại đường Xã Đàn, phường Nam Đồng (Hà Nội) - Ảnh: TTXVN

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 1-1-2025.

Rút đề xuất hạ thấp mức phạt tiền

Tại dự thảo lần thứ 3 này, các ngưỡng vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xác định như quy định hiện hành.

Bao gồm thấp nhất là chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/lít khí thở, tiếp theo là vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/lít khí thở, cao nhất là vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất được công bố, Bộ Công an đã rút đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với nghị định số 100/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 123/2021) đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Đồng thời bị trừ 3 điểm trong giấy phép lái xe.

Mức này tương tự với quy định tại nghị định 100 (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 123) hiện hành.

Trước đó, tại dự thảo hồi tháng 8-2024, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng với hành vi này.

Với mức vi phạm khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu, hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở trong dự thảo mới cũng giữ nguyên mức phạt như hiện hành 16 - 18 triệu đồng. Tài xế cũng bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Và mức phạt 30 - 40 triệu đồng khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tài xế cũng bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Đề xuất giữ nguyên các mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn ngưỡng thấp nhất với tài xế xe máy, xe máy chuyên dùng

Đối với xe mô tô, gắn máy, dự thảo mới nhất cũng đề xuất phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Theo quy định hiện hành thì mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

Trước đó, ở dự thảo nghị định hồi tháng 8, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Bộ Công an cũng đề xuất tại dự thảo mới nhất phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Quy định hiện hành phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Tại dự thảo hồi tháng 8-2024, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng với tài xế xe máy chuyên dùng.

