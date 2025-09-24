Bình Minh lại làm dậy sóng cõi mạng

Bình Minh “gây bão” mạng xã hội: Bí mật iPhone 17 và nhan sắc tuổi 45!

Diện mạo Bình Minh dậy sóng mạng xã hội

Mới đây, cái tên Bình Minh tiếp tục trở thành đề tài bán tán trên mạng xã hội. Cụ thể, xuất hiện trong một sự kiện quảng bá iphone 17 vừa ra mắt, Bình Minh bị "soi" về nhan sắc tuổi 45.

Hầu hết, cư dân mạng đều thất vọng với nhan sắc hiện tại của "nam thần" một thời bởi hình ảnh mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng.

"Không nhận ra anh Bình Minh luôn. Nhanh già thế!"; "Đúng là đẹp đến mấy cũng phải già, không ai mua được thời gian và thanh xuân"; "Bình Minh khi có tuổi thì thành hoàng hôn"; "Ai rồi củng già, sao phê phán dữ vậy trời. Biết đâu anh ấy đang tạo hình tượng cho vai diễn mới"; "Nhuộm tóc là lại trẻ thôi mà"; "Bình Minh như này là hợp với vợ rồi đấy, ngày trước cứ chê lấy vợ hơn tuổi nhưng giờ là đẹp đôi rồi"... những ý kiến của khán giả bày tỏ trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên, nhan sắc Bình Minh trở thành đề tài bàn tán trên cõi mạng. Và điều này cũng không có gì bất ngờ bởi trước đây, diễn viên-người mẫu - MC Bình Minh là một trong những nam thần nằm trong top điển trai nhất của showbiz Việt.

Tuy nhiên, ở tuổi 45, nhan sắc, diện mạo của Bình Minh không còn "phong độ" như thời trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng, dù thời gian không bỏ quên ai, ai rồi cũng phải già và xuống phong độ theo thời gian. Nhưng, diện mạo tóc bạc trắng và nhiều nếp nhăn hiện tại của Bình Minh có phần "tiều tụy" hơn so với nhiều nam thần khác.

Bình Minh: Hành trình mới, đánh Golf, pickleball và vẻ đẹp thay đổi!

Bình Minh dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt với golf và gần đây là pickleball

Từ nhiều năm nay, Bình Minh tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất. Anh dành thời gian cho công việc kinh doanh và đánh golf. Bình Minh cho biết: "Vì không còn tham gia showbiz nên việc rèn luyện giữ vóc dáng cũng không còn là ưu tiên 1 nữa". Thường xuyên trên sân golf, nhan sắc Bình Minh cũng không còn được nguyên vẹn như trước bởi thời tiết, khí hậu.

Tuy nhiên, việc tóc bạc trắng và nhiều nếp nhăn mà mọi người đang bàn tới vì chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Bình Minh giảm 10 kg. Tóc trắng cũng là nhuộm chứ không phải trắng sinh lý. Diện mạo hiện tại của Bình Minh được cố tình tạo ra để chuẩn bị cho một dự án mới mà anh chưa được phép tiết lộ.

Trước ý kiến của khán giả về diện mạo của mình, Bình Minh bày tỏ: "Tôi trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện một khoảng thời gian dài, tôi vẫn được khán giả nhớ đến. Đó chính là động lực cho mỗi bước đi của mình.

Tôi không buồn vì bị chê xấu vì tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, ai cũng già đi theo thời gian. Nhưng có lẽ, tôi cũng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để cái sự già đến cũng phải chậm hơn".

