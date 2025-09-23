Bình 'kiểm' trở lại trại giam với bản án 12 năm tù

Bình "kiểm" trả giá cho niềm đam mê súng của mình - Ảnh: ĐAN THUẦN

Trưa 23-9, Tòa án nhân dân khu vực 7 TP.HCM tuyên phạt Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác là Bình "kiểm") 7 năm tù về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp hình phạt buộc Bình "kiểm" phải chấp hành là 12 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương lãnh các mức án từ 1 - 6 năm tù về các tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại lãnh từ 9 tháng tù đến 6 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và "không tố giác tội phạm".

Theo hội đồng xét xử, căn cứ lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "kiểm" đã cấu kết cùng với Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bình "kiểm" là chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi cung cấp cho Nguyễn Tuấn An tổng số tiền là 227 triệu đồng để An sang Lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn, mua 1 khẩu súng AK47, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK.

Bình "kiểm" còn hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn và chuyển số tiền 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.

Quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan điều tra còn phát hiện từ ngày 14-6-2024 đến ngày 2-10-2024, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh đã tổ chức cho các con bạc Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và đánh lô, đề.

Bị cáo Bình "kiểm" phạm tội khi chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Tuy nhiên hội đồng xét xử xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên các mức án như trên.

Bình "kiểm" bị lừa mất tiền thế nào? Khoảng tháng 7-2024, Bình cũng đã nhờ Trần Đình Thiện tìm mua súng quân dụng. Thiện nhận lời và nhờ Nguyễn Văn Chiến tìm mua giúp. Chiến tiếp tục nhờ Lê Xuân Phước và Phước nhờ Lê Minh Nghĩa. Dù không có khả năng mua súng, Nghĩa đã gọi điện lừa Chiến nói là đang có 1 khẩu súng AK47 và đạn. Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, chỉnh sửa lại và gửi qua tin nhắn Zalo cho Chiến và Chiến báo lại cho Thiện biết. Sau khi nhận được của Thiện 21,3 triệu đồng, Nghĩa chiếm đoạt để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Bị cáo Lê Minh Nghĩa (28 tuổi, quê Đồng Nai) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn