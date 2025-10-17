Biệt phái giáo viên tại Nghệ An: Cân đối đội ngũ, bảo đảm công bằng

Giờ dạy học của cô Phạm Thị Hằng tại Trường THCS Thị trấn 2 (Vạn An, Nghệ An). Ảnh: Ngọc Sơn

Quá trình triển khai, hơn 800 giáo viên được biệt phái, điều chuyển góp phần điều hòa, cân đối đội ngũ cho các nhà trường.

Biệt phái theo nguyện vọng

Trước ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026, cô Phạm Thị Hằng chính thức nhận thông báo biệt phái đến Trường THCS Thị trấn 2 (xã Vạn An). Đây là niềm vui lớn của cô khi được trở về “đúng vai” trong công tác dạy học.

Cô Hằng tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán và có thời gian dạy hợp đồng tại huyện Nam Đàn cũ. Thời điểm đó, địa phương không có chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên THCS, trong khi cấp mầm non lại thiếu giáo viên. Cô Hằng đã học thêm bằng cấp để được tuyển dụng vào dạy học tại Trường Mầm non thị trấn Nam Đàn theo diện Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT năm 2016 và chính thức được vào biên chế mầm non năm 2020.

Gắn bó với bậc học mầm non gần 10 năm nhưng cô Hằng vẫn chờ đợi cơ hội được trở về là giáo viên dạy Toán. Cho đến năm học 2024 - 2025, huyện Nam Đàn (cũ) thiếu giáo viên bậc THCS, cô được biệt phái đến Trường THCS Thị trấn 2.

“Bản thân gián đoạn chuyên môn khá lâu, khi trở lại dạy Toán, chương trình GDPT đã thay đổi hoàn toàn. Sách giáo khoa, phương pháp, cách tổ chức kiểm tra đánh giá người học… đều mới. Nhưng được tập thể nhà trường và tổ bộ môn Toán giúp đỡ, tôi từng bước bắt kịp chương trình, vào guồng dạy học. Học sinh tiếp thu bài giảng, hợp tác tốt trong các hoạt động trên lớp khiến tôi tự tin và vui mừng khi được trở lại chính mình”, cô tâm sự.

Tuy nhiên, mới dạy học tròn 1 năm, trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các giáo viên biệt phái được “trả về” trường cũ công tác, trong đó có cô Phạm Thị Hằng.

Cô chia sẻ, bản thân vẫn mong muốn được tiếp tục phân công dạy Toán ở cấp THCS. Vì vậy, khi sở có chủ trương biệt phái, luân chuyển giáo viên, cô không do dự mà đăng ký ngay. Trước mắt, thời hạn của giáo viên biệt phái không quá 3 năm nhưng nguyện vọng của cô là được dạy học ở cấp THCS lâu dài.

Đầu năm học này, Trường THCS Thị trấn 2 tiếp nhận 4 giáo viên biệt phái. Ông Lê Thăng Long - Hiệu trưởng cho biết: Giáo viên biệt phái đều nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm.

Việc biệt phái một mặt đáp ứng nguyện vọng của giáo viên được dạy học đúng chuyên môn, chuyên ngành, mặt khác giúp các nhà trường giải quyết bài toán thiếu đội ngũ. Trường THCS Thị trấn 2 năm nay có 25 lớp nhưng chỉ có 34 giáo viên, thiếu 13 người so với quy định. Sau khi được tăng cường thêm 4 thầy cô, nhà trường cũng giảm bớt áp lực.

Ông Đặng Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn An cho biết: Trước đây, huyện Nam Đàn cũ do thừa giáo viên cấp THCS nên nhiều giáo viên hợp đồng đã học bổ sung bằng cấp và tuyển dụng vào biên chế cấp mầm non. Tuy nhiên, chuyên môn chính của họ vẫn là dạy các môn văn hóa nên nhiều giáo viên có nguyện vọng được trở về đúng chuyên ngành nếu có vị trí tuyển dụng, điều chuyển.

Tiết dạy học môn Tin học tại Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (Thiên Nhẫn, Nghệ An). Ảnh: Ngọc Sơn

Linh hoạt, phù hợp thực tiễn

Do thừa giáo viên nên năm học 2025 - 2026, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn (xã Na Ngoi) có 7 thầy cô giáo nằm trong diện biệt phái đến các trường khác. Trong đó, cô N.T.T.H. biệt phái đến Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hữu Kiệm, nhưng do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, mắc bệnh hiểm nghèo nên cô có nguyện vọng được quay về trường cũ. Sở GD&ĐT Nghệ An sau khi nắm bắt nguyện vọng của giáo viên, đã quyết định chuyển cô H. về lại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn.

Về phía Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hữu Kiệm, ông Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng cho biết, trước năm học 2025 - 2026, trường thiếu hơn 7 giáo viên và xin bổ sung được 4 người. “Hiện nay, cô H. chuyển về trường cũ, chúng tôi đã sắp xếp lại thời khóa biểu, các giáo viên khác dạy tăng tiết. Nhà trường cũng đang có kế hoạch hợp đồng 3 giáo viên để bù vào số biên chế đang thiếu”, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Kiệm cho hay.

Trong khi đó, Trường THCS Hiến Sơn, xã Bạch Hà được bổ sung 7 giáo viên biệt phái, trong đó 3 giáo viên tiểu học và 4 giáo viên từ các trường THCS khác. Trường hợp giáo viên khác cấp học đều ở các bộ môn đặc thù, năng khiếu như: Tin học, Tiếng Anh, Thể dục…

Cô Võ Thị Lê Thủy - giáo viên môn Tiếng Anh cho biết, từ trường cũ sang trường mới cách khoảng 5 km nên việc đi lại khá vất vả. Tuy nhiên, cô xác định trong bối cảnh hiện nay việc điều chuyển, luân chuyển là bình thường và mong rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được tạo điều kiện để về lại trường cũ.

Ông Nguyễn Văn Dần - Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Sơn cho biết: Nhờ được tăng cường giáo viên nên nhà trường đã giải quyết được bài toán thiếu giáo viên trầm trọng. Tuy nhiên, thời hạn giáo viên biệt phái không quá 3 năm, nên lâu dài, nhà trường mong muốn được bổ sung biên chế với cơ cấu giáo viên hợp lý. Qua đó, giúp giáo viên yên tâm gắn bó và nhà trường cũng thuận lợi hơn sắp xếp, bố trí công tác, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh biệt phái, một số viên chức được bố trí dạy liên trường để tạm thời giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các bộ môn năng khiếu, Tiếng Anh, Tin học, hoặc các môn có ít tiết như Hóa - Sinh. Tại xã Yên Xuân, đội ngũ giáo viên cơ bản ổn định, cân đối nên chỉ có một giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Lĩnh Sơn được bố trí dạy liên Trường THCS Cao Sơn.

Tại xã Quỳ Châu, Trường Tiểu học Châu Nga được tăng cường hai giáo viên Tiếng Anh đều theo hình thức dạy liên trường. Bà Bùi Thị Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ được bổ sung giáo viên nên nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh với số tiết đảm bảo theo Chương trình GDPT 2018.

Việc dạy liên trường giáo viên sẽ vất vả hơn, nên các nhà trường sẽ trao đổi, thống nhất, sắp xếp thời khóa biểu thuận lợi nhất cho các cô. Tuy nhiên, đây là giải pháp phù hợp nhất trong điều kiện các trường trên địa bàn đều thiếu giáo viên Tiếng Anh.

Cân đối đội ngũ

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, Nghệ An vừa thực hiện biệt phái, luân chuyển hơn 800 giáo viên ở các bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Đây cũng là lần đầu tiên sở GD&ĐT được UNND tỉnh Nghệ An giao thực hiện biệt phái, điều động giáo viên thay vì chính quyền cấp huyện như trước đây.

Theo hướng dẫn của Sở, việc điều động, biệt phái có thể thực hiện từ 1 - 3 năm. Tuy nhiên, trong danh sách biệt phái, có một số giáo viên đã “xin thuyên chuyển lâu dài”, cũng có giáo viên do hoàn cảnh riêng xin rút ngắn thời gian hoặc không đi biệt phái.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin: Trong số hơn 800 giáo viên được điều chuyển, có khá nhiều trường hợp đã biệt phái khi còn chính quyền cấp huyện và chưa hết thời gian 3 năm. Vì thế, các giáo viên tiếp tục được điều động biệt phái từ năm học này đến hết thời gian quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình trạng thừa thiếu đội ngũ ở các nhà trường mà biệt phái mới một số giáo viên. Trường hợp thuyên chuyển lâu dài là theo nguyện vọng của giáo viên, đồng thời căn cứ vào số lượng biên chế, quỹ lương của các nhà trường. Vì thế, dù có hơn 10 trường hợp xin thuyên chuyển lâu dài nhưng chỉ hơn một nửa là đủ điều kiện để chuyển công tác.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Quá trình biệt phái, điều chuyển giáo viên, sở đã có sự tính toán, cân đối thừa thiếu trên toàn ngành và có cân nhắc các đối tượng ưu tiên, đặc thù. Bên cạnh đó, sở cũng quan điểm điều chuyển lực lượng giáo viên cốt cán, nòng cốt chuyên môn từ nơi nhiều đến nơi còn thiếu, yếu. Đây cũng là yếu tố để học sinh được đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ngay sau đợt biệt phái hơn 800 giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng hơn 1.000 biên chế để bổ sung cho các nhà trường. Sau khi tuyển dụng, sở sẽ tính toán tỷ lệ giáo viên để tiếp tục điều chỉnh hợp lý, trong đó có sắp xếp lại các trường hợp biệt phái.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn