Bị tố ‘lật lọng’, Vietnamobile lên tiếng

Vietnamobile vướng phải rắc rối với loại hình "SIM tích". Ảnh: CPS.

Gần đây, nhiều người kinh doanh SIM, số đẹp đăng bài, phản ứng với việc thay đổi chính sách từ Vietnamobile. Cụ thể, vấn đề xoay quanh loại thuê bao có thể chuyển mạng, giữ số.

"Mọi hoạt động của Vietnamobile, bao gồm việc quản lý và xử lý SIM chưa kích hoạt, đều tuân thủ nghiêm quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng, minh bạch và không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bất kỳ bên nào”, nhà mạng cho biết.

Đơn vị khẳng định theo quy định mới của cơ quan quản lý, các SIM không kích hoạt hoặc không phát sinh lưu lượng trong thời gian dài phải được rà soát để ngăn chặn số rác và bảo vệ người dùng. Trong quá trình triển khai, Vietnamobile ghi nhận phản hồi từ một số đại lý về các lô SIM chưa kích hoạt và đang làm việc trực tiếp với từng bên để thống nhất hướng xử lý phù hợp, hài hòa lợi ích và đúng quy định pháp luật.

Nhà mạng cho biết sẽ tìm cách thảo luận, trao đổi trực tiếp với các đại lý SIM số nhằm tháo gỡ vướng mắc và tuân thủ pháp luật.

Người bán SIM tìm đến trụ sở Vietnamobile đòi quyền lợi. Ảnh: TN.

Xung đột giữa các đơn vị phân phối và Vietnamobile phát sinh từ loại thuê bao được gọi với thuật ngữ “SIM tích”. Đây là những số điện thoại đẹp, được phát hành bởi nhà mạng này, đại lý đấu giá và tích trữ để bán lại.

Đặc điểm quan trọng khiến mặt hàng này có giá trị nằm ở việc người dùng có thể chuyển mạng, giữ số. Sau khi mua SIM Vietnamobile, họ có thể đổi sang dịch vụ của bên khác, vốn có hạ tầng phủ rộng hơn. Trong khi đó, chủ máy vẫn có được số điện thoại đẹp, với giá rẻ hơn thuê bao tương tự của Viettel, Mobifone.

Tuy nhiên gần đây, Vietnamobile thay đổi chính sách, khóa lượng lớn SIM số đẹp chưa kích hoạt. Điều này gây thiệt hại cho những đại lý đang đầu cơ, tích trữ loại tài sản này nhằm bán lại kiếm lời.

Trên mạng xã hội, nhiều người bán đăng bài tố phía nhà mạng “phản bội”, “lật lọng” sau khi thay tổng giám đốc. Họ cho biết trước đó đã nhận được cam kết từ lãnh đạo cũ về chính sách với dòng SIM nói trên. Trong các clip lan truyền trên TikTok, một số cá nhân tìm đến cả phòng giao dịch, trụ sở Vietnamobile để phản ứng, đòi công bằng.

Mới đây, Vietnamobile công bố bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Bà là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí cao nhất của nhà mạng. Trước khi được bổ nhiệm, vị này đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao.

Giai đoạn 2021-2025, ông Raymond Ho, người Hong Kong, Trung Quốc giữ vị trí Tổng giám đốc. Vị này là nhân sự từ tập đoàn Hutchinson, một trong 3 cổ đông chính của Vietnamobile, cùng Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội và bà Trịnh Minh Châu, Tổng giám đốc Hanoi Telecom.

Tác giả: Hùng Phi

Nguồn tin: znews.vn