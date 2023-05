Bị tố bán suất ăn '200.000 đồng nhưng chỉ tô canh với vài miếng thịt', nhà hàng ở Hội An lên tiếng

Tô canh với vài món đơn giản nhưng được cho là mỗi khách phải trả tới 200.000 đồng ở Hội An - Ảnh: F.B.

Từ sáng 16-5, cộng đồng mạng xôn xao vụ việc du khách "tố" một nhà hàng ở phố cổ Hội An thu 200.000 đồng mỗi khách nhưng dọn bữa ăn "chỉ tô canh với vài miếng thịt mỏng lét".

Trên nhóm Facebook, người được cho là nam du khách đã sử dụng dịch vụ tại Hội An cho biết mới đây nhóm của anh gồm 19 người lần đầu tới Hội An tham quan.

Khi vào một điểm du lịch có tên là "Hội An Memories Land", nhóm đã gọi đồ ăn trong lúc chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Tuy nhiên khi bữa ăn được dọn ra thì chỉ thấy "toàn thịt heo cháy cạnh, cá kho và rau cải xào, canh".

Trong khi đó, mức giá mà mỗi khách phải trả cho bữa cơm đơn sơ này lên tới 200.000 đồng. Mỗi lon bia Tiger trong nhà hàng này cũng được bán với mức giá 60.000 đồng.

Sau khi bị chỉ trích, người đăng status đã post kèm thực đơn có ghi rõ bảng giá - Ảnh: F.B.

Status khi đăng lên đã nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận. Đa số các ý kiến cho rằng với những gì mà nhà hàng soạn cho thực khách thì quá sơ sài, mức giá 200.000 đồng/người rất khó chấp nhận. Mỗi lon bia được tính tới 60.000 đồng cũng là chưa phù hợp.

Dù vậy, cũng có nhiều bình luận cho rằng người đăng status đã cố tình đưa thông tin mập mờ. Nơi mà nhóm du khách ghé ăn mặc dù nằm ở thành phố Hội An nhưng "chẳng liên quan gì tới Hội An". Cách đưa thông tin mập mờ, đánh đồng như vậy là vô tình tạo hình ảnh xấu oan cho phố cổ.

"Vào một khu du lịch quy mô, sang trọng thì phải chấp nhận cao hơn những quán đơn giản, ven đường. Trước khi gọi món thì phải hỏi giá rõ ràng rồi đồng ý thì mới gọi" - một người lên tiếng.

Các công trình bê tông mọc lên trên đảo nổi mà Tập đoàn Gami đầu tư nay được đặt tên là "đảo Ký ức Hội An" - Ảnh: B.D.

Đảo Ký ức Hội An nói gì?

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với người đăng status nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trưa 16-5, đại diện đảo Ký ức Hội An (phường Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam) cho biết nơi nhóm khách vào Hội An vui chơi và ăn uống có tên là "Hội An Memories Land" - nằm trong khu vực kinh doanh của đảo Ký ức Hội An - do Tập đoàn Gami đầu tư.

Theo vị đại diện này, tất cả các mặt hàng, dịch vụ cung cấp tại các nhà hàng trong khuôn viên đảo Ký ức Hội An đều được niêm yết giá công khai kèm hình ảnh đối sánh cụ thể để khách lựa chọn.

"Với thông tin khách hàng cung cấp thì không rõ khách hàng đi theo tour, mua gói combo hay vào nhà hàng tự chọn.

Chúng tôi cũng không có hóa đơn của khách hàng thanh toán cho ngày hôm đó nên rất khó để đánh giá được độ chính xác.

Tuy nhiên trên tinh thần của đơn vị làm du lịch, chúng tôi tiếp thu ý kiến khách hàng và xem xét nâng cao chất lượng dịch vụ" - đại diện đảo Ký ức Hội An nói.

