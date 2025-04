Bị réo tên trong đường dây gần 600 loại sữa giả, Công ty Alama nói gì?

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà và 6 người khác liên quan đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả. Trong đó, Cường và Hà được xác định là cầm đầu, chủ mưu. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất, kinh doanh sữa bột. Hai doanh nghiệp này đã sản xuất, bán ra thị trường 573 nhãn hiệu sữa bột dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai với doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng 4 năm.