Bí quyết chăm sóc sức khỏe trong kỳ 'đèn đỏ'

Kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, phản ánh sự hoạt động bình thường của hệ sinh sản và nội tiết ở phụ nữ. Tuy nhiên, không ít chị em thường bỏ qua hoặc chỉ chú ý khi có vấn đề bất thường xảy ra.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của bản thân

Mỗi phụ nữ có một chu kỳ kinh nguyệt khác nhau, song chu kỳ trung bình thường kéo dài từ 21 đến 35 ngày, thời gian hành kinh từ 3 đến 7 ngày.

Nếu chu kỳ diễn ra đều đặn, ít thay đổi thì đây là dấu hiệu cho thấy hệ nội tiết đang hoạt động ổn định.

Trường hợp chu kỳ quá dài, quá ngắn, hoặc thất thường, chị em nên lưu ý vì có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc các bệnh lý phụ khoa khác.

Việc ghi chú lại ngày bắt đầu, kết thúc kinh nguyệt, lượng máu, màu sắc và cảm giác đi kèm sẽ giúp phụ nữ dễ dàng phát hiện những bất thường và trao đổi chính xác hơn với bác sĩ khi cần.

Nhận diện các dấu hiệu bất thường

Một số biểu hiện trong kỳ kinh nguyệt có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe cần được quan tâm:

Đau bụng dữ dội, kéo dài, không thuyên giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường.

Lượng máu kinh quá nhiều hoặc quá ít, xuất hiện cục máu đông lớn.

Mất kinh nhiều tháng liên tiếp mà không phải do mang thai hoặc cho con bú.

Kinh nguyệt có mùi hôi, màu bất thường (đen sẫm, nâu sẫm kéo dài).

Những triệu chứng này có thể liên quan đến u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, polyp tử cung, viêm nhiễm phụ khoa, hoặc rối loạn hormone. Việc thăm khám kịp thời sẽ giúp chị em tránh những biến chứng nguy hiểm.

Chế độ dinh dưỡng, lối sống tác động đến chu kỳ kinh nguyệt

Sức khỏe của phái nữ trong kỳ kinh nguyệt chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt:

Bổ sung sắt, acid folic, vitamin B12 để ngăn ngừa thiếu máu do mất máu trong kỳ kinh.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, đồ ngọt, rượu bia và cà phê.

Uống đủ nước, có thể sử dụng thêm trà gừng, trà hoa cúc, nước ấm để giảm co thắt tử cung.

Thực hiện vận động nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, thiền giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.

Tránh thức khuya, làm việc quá sức, bởi stress và thiếu ngủ có thể khiến chu kỳ rối loạn.

Vệ sinh an toàn trong kỳ kinh

Khi hành kinh, cơ thể dễ bị viêm nhiễm do môi trường ẩm ướt và máu kinh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, chị em cần:

Thay băng vệ sinh 3–4 giờ/lần, không để quá lâu.

Vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc dung dịch dịu nhẹ, tránh thụt rửa sâu.

Dùng quần lót cotton thoáng mát, thay và giặt sạch hằng ngày.

Nếu dùng cốc nguyệt san hoặc tampon, cần rửa tay sạch trước khi thay và tuân thủ thời gian khuyến nghị để tránh nguy cơ sốc nhiễm độc (TSS).

Khám phụ khoa định kỳ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Ngay cả khi kinh nguyệt đều đặn, chị em vẫn nên khám phụ khoa định kỳ 6–12 tháng/lần. Việc này giúp phát hiện sớm các vấn đề về buồng trứng, tử cung, nội tiết tố, đồng thời kiểm tra sức khỏe sinh sản tổng quát. Với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, khám định kỳ còn giúp chuẩn bị tốt cho việc mang thai và sinh con.

Khi nào cần đi khám ngay?

Chị em nên chủ động đến bệnh viện hoặc phòng khám phụ khoa uy tín nếu gặp các tình huống sau:

Rong kinh hoặc rong huyết kéo dài trên 7–10 ngày.

Đau bụng kinh dữ dội, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, công việc.

Kinh nguyệt bỗng nhiên ngừng trên 3 tháng liên tiếp mà không có lý do rõ ràng.

Ra máu âm đạo bất thường ngoài kỳ kinh.

Có thể nói, kinh nguyệt là tấm gương phản chiếu sức khỏe sinh sản và nội tiết của người phụ nữ. Việc quan tâm, theo dõi chu kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và đi khám phụ khoa định kỳ sẽ giúp chị em không chỉ thoải mái hơn trong những ngày hành kinh, mà còn chủ động bảo vệ thiên chức làm mẹ và sức khỏe lâu dài.

Tác giả: Trương Hiền

Nguồn tin: kienthuc.net.vn