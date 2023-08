Bí mật sắc vóc đẹp nuột nà ở tuổi U40 của người đàn bà "cười một cái là nghiêng thành"

Mới đây, Gal Gadot gây chú ý khi đăng tải clip diện monokini khoe khéo thân hình thon thả bên hồ bơi. Ngắm vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của nữ diễn viên, ít ai ngờ năm nay cô đã gần 40 tuổi và đã trải qua 3 lần sinh nở.

Gal Gadot khoe thân hình săn chắc bên hồ bơi.

Gal Gadot sinh năm 1985, tại Israel, được nhiều người biết đến khi tham gia diễn xuất trong loạt phim hành động ăn khách "Wonder Woman", "Wonder Woman 1984", "Red Notice", "Fast and Furious 2009", “Death on the Nile”... Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Gal Gadot còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Yaron Varsano và 3 con.

Gal Gadot sở hữu nét đẹp ấn tượng khi mang trong mình 4 dòng máu Czech, Ba Lan, Áo và Đức.

Gal Gadot từng chia sẻ, có thể trong tương lai, cô sẽ sinh thêm em bé. Nữ diễn viên cực kỳ yêu thích việc mang thai và chờ đợi khoảnh khắc chào đón con ra đời. “Tôi yêu mọi khoảnh khắc trong giai đoạn thai kỳ và lưu giữ tất cả như một ký ức đẹp. Nếu có đánh đổi thứ gì đó để được tận hưởng điều kỳ diệu này, tôi cho là hoàn toàn xứng đáng”, cô nói.

Là nữ diễn viên thường xuyên được "chọn mặt gửi vàng" cho những bộ phim hành động, Gal Gadot ý thức rõ về việc giữ gìn vóc dáng. Chính vì thế, ở lần sinh thứ 3, chỉ sau 3 tháng, cô đã nhanh chóng trở lại với chế độ tập luyện nghiêm khắc.

Trước khi trở thành diễn viên, Gal Gadot từng đăng quang Hoa hậu Israel 2004.

Hiện tại, cô vẫn duy trì tập gym 3 - 4 buổi/tuần với huấn luyện viên kiêm chuyên gia dinh dưỡng Magnus Lygdback. Cô tăng cường sức bền, độ linh hoạt cho cơ thể bằng phương pháp tập ngắt quãng (interval training) và tập tạ với cường độ cao. Chia sẻ về lý do chọn tập nặng, Gal Gadot nói rằng, do gia đình cô có truyền thống yêu thích thể thao, nên ngay từ nhỏ nữ diễn viên đã được làm quen các bộ môn vận động.

"Tôi ăn theo chế độ Địa Trung Hải. Tôi thích nấu theo kiểu đấy và cũng thích tận hưởng những món ăn theo phong cách đó", cô chia sẻ trên tờ Shape.

Được biết, chế độ Địa Trung Hải ưu tiên ăn cá, rau củ quả, đậu, các loại ngũ cốc nguyên hạt và thường dùng dầu ô liu nguyên chất. Các chất béo khác kể cả bơ cũng hiếm khi được sử dụng. Trứng, sữa, gà chỉ được ăn ở mức vừa phải. Đồng thời hạn chế tối đa đường và carb tinh chế.

Gal Gadot thường kết thân với các bài tập có cường độ cao.

Thi thoảng, Gal Gadot cho phép bản thân được ăn những gì mình thích như "burger và những thứ kiểu như vậy". Nhưng hầu hết thời gian, cô buộc bản thân phải ăn theo chế độ để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Gal Gadot cũng thừa nhận, cô cảm thấy may mắn khi mình sở hữu cơ địa không lên cân dù rất thích ăn đồ ngọt. Tuy nhiên, khi thực hiện chế độ Địa Trung Hải, nữ diễn viên cũng phải kiềm chế để không ăn quá nhiều đồ có hàm lượng đường cao.

