Bí mật giúp "Thần đèn" di dời những ngôi nhà nặng cả trăm tấn: Phép màu nằm ở công nghệ đặc biệt

Thay vì lựa chọn phá dỡ và xây dựng lại tốn kém, giải pháp di dời nhà nguyên căn đã nổi lên như một phương án tối ưu. Người làm công việc này, được ví von là "Thần đèn" bởi khả năng thực hiện những điều tưởng chừng bất khả thi, thực chất là một hệ thống kỹ thuật tiên tiến, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong khâu vận hành.

1. Nền tảng kỹ thuật: Hệ thống thủy lực và cơ khí đồng bộ

Công nghệ di dời nhà là sự tổng hợp của ba thành phần kỹ thuật chính, hoạt động phối hợp nhịp nhàng, nhằm chuyển đổi một kết cấu tĩnh thành một khối kiến trúc có khả năng di chuyển.

Thành phần đầu tiên và quan trọng nhất là hệ thống kích thủy lực chính xác cao. Hoạt động dựa trên nguyên lý áp suất chất lỏng, kích thủy lực tạo ra lực nâng vượt trội để tách rời toàn bộ khối nhà và nền móng. Điểm cốt lõi là cơ chế tự động hóa: Hệ thống kích được điều khiển bằng máy tính, đảm bảo mọi điểm chịu lực trên kết cấu đều được nâng lên hoặc hạ xuống đồng thời, với sai số được kiểm soát ở mức tối thiểu. Điều này là tối quan trọng để ngăn ngừa biến dạng kết cấu hay nứt vỡ vách tường trong suốt quá trình dịch chuyển, đồng thời đảm bảo an toàn vận hành tuyệt đối.

Sau khi ngôi nhà được nâng lên, việc di chuyển đòi hỏi một bệ đỡ và một lộ trình vững chắc thông qua hệ thống đường ray chịu tải lớn. Đường ray được thiết kế để phân bổ đều tải trọng khổng lồ của công trình xuống nền đất, giúp quá trình di chuyển diễn ra ổn định và giảm thiểu tối đa rung động. Tính linh hoạt cơ động của hệ thống còn cho phép các kỹ sư dễ dàng điều chỉnh hướng di chuyển, kể cả khi cần xoay góc nhà để đạt được định vị chính xác tại vị trí mới.

Cuối cùng, phương tiện chuyên chở và điều khiển hiện đại là yếu tố không thể thiếu. Việc vận chuyển được thực hiện bằng xe tải hoặc rơ-moóc chuyên dụng, được trang bị nhiều trục bánh và hệ thống treo thủy lực. Nhờ công nghệ điều khiển tiên tiến, xe di chuyển chậm rãi, chính xác theo lộ trình đã định, đảm bảo sự ổn định của công trình bất kể điều kiện địa hình.

Hình minh họa

2. Quy trình vận hành

Thành công của một dự án di dời không chỉ nằm ở thiết bị mà còn ở quy trình quản lý kỹ thuật chặt chẽ, được thực hiện qua bốn giai đoạn tiêu chuẩn.

Giai đoạn đầu tiên là khảo sát và đánh giá. Các thiết bị đo lường hiện đại được sử dụng để phân tích kết cấu chi tiết, xác định vị trí các cột chịu lực chính và quan trọng nhất là đánh giá địa chất tại cả vị trí cũ và mới. Dữ liệu này là cơ sở để tính toán tải trọng và thiết lập kế hoạch di dời tối ưu.

Tiếp theo, giai đoạn lập kế hoạch chi tiết bao gồm việc vẽ bản vẽ kỹ thuật (Blueprint) về việc lắp đặt kích, đường ray và tính toán lực nâng. Giai đoạn này đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ về thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn.

Giai đoạn thực hiện di dời chính là nơi các công nghệ phát huy hiệu quả. Nhà được nâng nền móng bằng kích thủy lực, đặt lên hệ thống ray và xe chuyên dụng. Toàn bộ quá trình vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ và quỹ đạo đã được lập trình sẵn.

Cuối cùng là giai đoạn hoàn thiện và Kiểm tra. Công trình được hạ xuống nền móng mới, cân chỉnh chính xác và xây dựng lại phần kết nối móng. Một bước không thể thiếu là tiến hành kiểm tra chất lượng toàn diện (Quality Assurance) sau di dời để đảm bảo công trình hoàn toàn vững chắc và an toàn cho việc sử dụng lâu dài.

Ứng dụng công nghệ di dời nhà mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt đối với giới chủ đầu tư và các hộ gia đình sở hữu nhà ở có giá trị kiến trúc cao.

Quan trọng hơn, công nghệ này cho phép bảo tồn tài sản kiến trúc. Nó đảm bảo giữ nguyên được kết cấu, vật liệu và phong cách kiến trúc ban đầu của ngôi nhà, bảo toàn giá trị tinh thần và vật chất của tài sản.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị