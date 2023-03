Bí ẩn trong thùng mỹ phẩm vận chuyển đến chung cư hạng sang

Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật

Những thùng mỹ phẩm khác thường

Đại úy Nguyễn Văn Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhớ lại, đó là những ngày cuối tháng 9-2022, Cảnh sát khu vực CAP Phú Diễn báo cáo CAQ Bắc Từ Liêm về việc tại tòa nhà R3, chung cư Goldmark City xuất hiện những thùng hàng hóa nghi bên trong là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đề nghị cử Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp làm rõ. Liền sau đó, dư luận nhân dân cũng có thông tin những thùng hàng hóa mỹ phẩm này có dấu hiệu khác thường. Công tác tuyên truyền về Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc lúc này đã phát huy tác dụng. “Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng về những thùng hàng không bình thường nên đã bố trí trinh sát phối hợp cùng CAP Phú Diễn mật phục tại tòa nhà để tìm ra điểm nghi vấn” - Đại úy Nguyễn Văn Thành kể.

Trong một vài chuyên án trước đó của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, các đối tượng đã giấu ma túy rất tinh vi, ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa khác nhau. Trong khi đó, theo nguồn tin mà trinh sát thu thập được, những thùng hàng được cho là mỹ phẩm tập kết tại tòa nhà R3 thường có số lượng ít, không tương xứng với việc buôn bán mỹ phẩm thông thường. “Nghi vấn có ma túy được ngụy trang trong những chai dầu gội đầu, kem chăm sóc da càng tăng lên và chúng tôi tin vào nhận định của mình” - Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng CAP Phú Diễn nhớ lại.

Người phụ nữ trong hình dạng đàn ông

Rất nhiều ngày sau đó, lực lượng công an đã theo dõi, mật phục tại khu nhà này. Khoảng 9h30 ngày 11-1-2023, khi những thùng hàng được vận chuyển đến tòa nhà R3, tổ công tác CAP Phú Diễn đang làm nhiệm vụ tại đây đã thông báo cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy để phối hợp kiểm tra hành chính.

Một người đàn ông cư trú tại chung cư xuống nhận 9 thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh, sau đó thuê xe vận chuyển xuống tầng hầm để sử dụng thang máy đưa lên nhà. Đúng vào thời điểm 9 thùng hàng chuẩn bị được đưa vào thang máy, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện. Lúc này, người đàn ông vẫn rất tự tin, chỉ đến khi Đại úy Nguyễn Văn Thành bất ngờ cầm lên một lọ dầu gội đầu, sắc mặt anh ta mới chuyển màu. Rất nhiều viên nén nghi là ma túy đã được tìm thấy trong 9 thùng carton. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm lực lượng công an đang làm việc, 1 nam thanh niên luôn lảng vảng tại đây. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, người này khai tên là Trần Minh Hiếu (SN 1994, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), có mối quan hệ quen biết với Trần Quốc Toản - kẻ vừa nhận 9 thùng carton ma túy nói trên.

Qua đấu tranh, các điều tra viên xác định Trần Quốc Toản có hành vi gian dối trong lời khai nhằm đối phó với cơ quan công an. Thực tế Toản là nữ giới và có tên thật là Nguyễn Thị Ninh (trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Mở niêm phong 9 thùng carton, trinh sát phát hiện bên trong có 12 hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng và 36 lọ nhựa chứa viên nén màu hồng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp căn hộ của Nguyễn Thị Ninh tại tòa nhà R3, cơ quan công an phát hiện thu giữ 14 thùng carton bên trong chứa nhiều viên nén và chất tinh thể màu trắng xác định là ma túy, 4 cân điện tử, 1 máy xay inox, 1 máy ép nhiệt, 1 bộ khay nhựa.

Giám định sơ bộ xác định số tang vật thu được tại tầng hầm tòa nhà R3 Goldmark City là ma túy MDMA và Ketamine có tổng trọng lượng 26,308,25kg; số ma túy thu được tại nơi ở của Ninh cũng là MDMA và Ketamine có tổng trọng lượng 77,942,69kg. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là 104,340,94kg - số lượng ma túy lớn nhất thu được trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong một vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Thị Ninh và tang vật vụ án

Thân phận kẻ làm thuê trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Nguyễn Thị Ninh vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, tuy nhiên nhiều năm qua cô ta không về nhà. Năm 14 tuổi, Ninh bỏ học về Hà Nội và tự biến mình thành một gã đàn ông rồi lấy tên giả là Trần Quốc Toản để gia nhập vào những chốn ăn chơi, có nhiều mối quan hệ xã hội.

Lời khai của Nguyễn Thị Ninh tại cơ quan công an thể hiện, cuối tháng 9-2022, thông qua những mối quan hệ ấy, Ninh biết một người tên Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Linh thuê Ninh nhận ma túy số lượng lớn về trông giữ và chuyển đi theo yêu cầu với tiền công 30 triệu đồng/tháng. Ninh đồng ý và đến thuê nhà tại tòa R3 chung cư Goldmark City. Khi có hàng sẽ có người gọi điện báo cho Ninh ra nhận. Ma túy sẽ được ngụy trang trong các hộp kem, mỹ phẩm, dầu gội và đóng kín trong các thùng hàng. Ninh có nhiệm vụ nhận hàng, kiểm đếm và cất giữ. Khi có đơn đặt mua ma túy, Ninh sẽ đóng gói và chuyển đơn qua “xe ôm” đến các địa chỉ theo yêu cầu. Ninh sử dụng tài khoản của “bạn gái” là Hoàng Thị Thứ (SN 1998, trú tại xã Yên Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để nhận tiền của khách mua ma túy rồi chuyển đến tài khoản do Linh cung cấp.

Còn lời khai của Trần Minh Hiếu thể hiện, ngày 9-1-2023, Hoàng Thị Thứ đã nhờ Hiếu lấy 5 viên ma túy giao cho khách. Hiếu mua của người không quen biết với giá 1,5 triệu đồng và mang giao cho khách ở địa điểm đã hẹn. Sau khi báo giá cho Thứ, Hiếu chỉ nhận được 300.000 đồng do bị Thứ trừ tiền của khoản nợ trước đó. Triệu tập Hoàng Thị Thứ đến cơ quan công an, Thứ khai mua hộ ma túy cho Nguyễn Trung Tuyền (SN 1996, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) với giá 2 triệu đồng. Triệu tập Nguyễn Trung Tuyền, anh ta khai người yêu của mình là Chu Thị Phương (SN 2001, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) báo có khách tên Dương hỏi mua 5 viên ma túy. Tuyền đồng ý và báo giá 2.750.000 đồng, Phương sau đó đã báo lại cho khách giá 2,9 triệu đồng.

Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác với sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sỹ tập trung điều tra khai thác 15 đối tượng ở các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội để truy bắt các đối tượng liên quan”. Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đã chuyển hồ sơ vụ án về Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá, đây không chỉ là vụ án ma túy số lượng lớn mà số ma túy này xác định được đưa về từ châu Âu theo đường hàng không, được ngụy trang tinh vi rất khó bị phát hiện.

Tác giả: Trường Văn

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô