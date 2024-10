Bí ẩn 26 'lô đất ma' và nguyên Chủ tịch huyện Quảng Xương vừa bị khởi tố

Khởi tố, tạm giam nguyên Chủ tịch huyện cùng 4 thuộc cấp

Ngày 30/9/2024, ông Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ.

Ông Trần Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương. Ảnh internet

Ngoài ông Công, cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các ông Chu Đức Khương (sinh năm 1979, trú tại phường Quảng Cát, TP. Thanh Hóa), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ (sinh năm 1970, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Lê Đình Khoa (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương và Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương), cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Cùng với quá trình bắt giam các bị can, lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Các bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì đã có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền ở xã Quảng Chính, xã Quảng Thái và một số địa phương thời ông Công còn công tác. Hiện vụ án này đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, chưa công bố thông tin chính thức.

Bí ẩn 26 ‘lô đất ma’

Theo tìm hiểu, ông Trần Văn Công sinh năm 1960 tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Ông giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021, trước đó ông cũng là Phó Chủ tịch UBND huyện này. Nhắc đến ông Công thì nhiều người sẽ nhớ đến câu chuyện kỳ bí cấp 26 'lô đất ma' cho lãnh đạo xã và chính người thân của ông Công từ những năm 2010. Báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực để làm rõ sự việc trên.

Khu đất vàng dọc bờ biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương được ông Trần Văn Công ký cấp vượt định mức và không tổ chức đấu giá theo quy định. Ảnh tư liệu

Cụ thể, vào ngày 23/12/2010, ông Trần Văn Công (khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương) đã ký quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc giao 26 lô đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích xây nhà ở tại xã Quảng Thái, với tổng diện tích 5.025 m2. Mỗi suất đất được cấp tối thiểu là 175 m2 và tối đa là 225 m2.

Theo quyết định thì sẽ giao đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân nhưng thực tế chỉ có 13 người nhận đất (mỗi người 2 lô), trong số này thậm chí có cặp vợ chồng được giao tới 4 lô đất, vượt quá hạn mức đất ở nhiều lần được UBND tỉnh Thanh Hóa quy định.

Đặc biệt, toàn bộ 26 lô đất này đều được cấp cho lãnh đạo xã và người thân. Cụ thể, vợ chồng em trai ông Công là ông Trần Văn Mai (trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) được cấp 4 lô đất; ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm đó làm xã đội trưởng) và vợ được cấp 4 lô. Ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó là bí thư đoàn xã) và vợ cũng được cấp 4 lô. Các ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Hùng Sơn, Trưởng Công an xã; Tô Huy Thạo, Phó trưởng công an xã, mỗi người được cấp 2 lô. Đặc biệt bà Lê Thị Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã và chồng cùng vợ chồng em gái Lê Thị Minh đứng tên tới 8 lô đất.

Danh sách giao đất được ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký cấp cho em trai, em vợ và hàng loạt cán bộ xã Quảng Thái. Ảnh tư liệu

Cũng rất ly kỳ và có phần hài hước khi trả lời báo chí vào thời điểm năm 2018, 1 vài chủ nhân các lô đất trên tỏ ra bất ngờ khi mình có tên trong danh sách được cấp đất. Họ cho rằng mình không có nhu cầu, không làm đơn và cũng không hề có mảnh đất nào tại khu vực đó. Thông tin về việc chuyển nhượng, chủ nhân hiện tại các lô đất sau đó cũng 'bặt vô âm tín'.

Cùng thời điểm năm 2018, khi người dân đã có đơn thư tố cáo sai phạm trong việc cấp đất ở xã Quảng Thái; Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, ban hành kết luận vào tháng 10/2028 và chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Việc giao 26 lô đất cho 13 hộ gia đình nhưng không tổ chức đấu giá là trái quy định của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa; việc giao đất cho toàn cán bộ xã Quảng Thái và người thân xã này là chính xác…

Đặc biệt, thanh tra cũng chỉ rõ trong số những người được giao đất có ông Trần Văn Mai và bà Trần Thị Hòa, là em trai và em dâu ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (thời điểm ký cấp đất ông Công là Phó Chủ tịch UBND huyện). Sau khi được giao đất, vợ chồng ông Mai đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 198 m2/lô. Đến năm 2014, vợ chồng ông Mai đã được cấp lại GCNQSDĐ và tăng diện tích lên 225 m2/lô, người ký cấp đất là ông Trần Văn Công.

Đến tháng 6/2019, ông Trần Văn Công bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa cho thôi chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, điều động, giới thiệu để hiệp thương bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tuy nhiên, ông không được Trung ương Hội nông dân chấp thuận do không còn đủ thời gian công tác theo quy định. Sau đó ông Công được chuyển sang làm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và nghỉ hưu vào năm 2021.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn