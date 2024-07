Bentley chục tỷ bị xe đạp va hỏng gương, chủ xe sửa bên 'vỉa hè' Hà Nội hết 3 triệu đồng: 'Rẻ như xe bình dân'

Gương xe Bentley hỏng mô-tơ khi va chạm với xe đạp

Anh Trung (Hà Nội) cho biết chiếc Bentley Mulsanne của anh mới bị một người đi xe đạp va vào gương chiếu hậu. Hậu quả là gương xe không thể trở về trạng thái bình thường ban đầu, chức năng chỉnh điện cũng bị hỏng. Với kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm, anh Trung cho rằng chiếc xe của mình bị hỏng mô-tơ gương.

Gương chiếc Bentley Mulsanne không thể đóng mở điện được bình thường vì hỏng mô-tơ.

Bentley Mulsanne là dòng xe siêu sang có giá mua mới trên dưới 20 tỷ đồng tùy cấu hình. Chiếc xe bản Speed như của anh Trung có giá cao hơn đáng kể so với con số trên khi mua mới. Còn khi mua cũ, một chiếc Mulsanne Speed 2015 như thế này có giá gần chục tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.

Không chỉ có giá mua đắt đỏ, sửa chữa những chiếc xe siêu sang có thể cũng khiến nhiều chủ xe "đau đầu". Ví dụ như chiếc gương xe Mulsanne nếu thay cả cụm gương sẽ tốn của chủ xe rất nhiều tiền, lên tới hàng chục triệu đồng.

Mặc dù là một chiếc Bentley Mulsanne cũ, giá trị xe vẫn lên tới xấp xỉ cả chục tỷ đồng. Các món phụ tùng chính hãng cũng có giá đắt đỏ theo.

Thợ Việt sửa gương Bentley với giá 3 triệu đồng

Anh Trung chọn sửa chữa chứ không thay cả cụm gương chiếu hậu của chiếc Bentley. Là một người làm trong ngành xe lâu năm, vị chủ xe này biết những nơi sửa uy tín.

Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất là ở chỗ anh Trung không chọn đưa xe vào một garage lớn mà lại tới một cửa hàng phụ tùng ô tô nhỏ trên con phố Đỗ Ngọc Du đông đúc ở Hà Nội. Cửa hàng trông rất bình dân, trái ngược hẳn so với hình ảnh của chiếc Bentley sang trọng.

Tuy nhiên, trên thực tế, anh Dũng chủ cửa hàng lại là người có nhiều kinh nghiệm sửa gương xe sang, thậm chí cả xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley. Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, anh Dũng quyết định chọn một chiếc mô-tơ gương cho xe BMW, tinh chỉnh lại một chút cho vừa vặn với khung gương của chiếc Bentley Mulsanne.

Chiếc mô-tơ gương dùng cho xe BMW được tinh chỉnh lại để sử dụng chiếc Bentley Mulsanne.

"Về cơ bản thì cấu tạo mô-tơ gương của BMW và Bentley bản chất không khác nhau nhiều. Mình chỉ cần chỉnh lại một chút cho vừa vặn với khung gương Bentley là được. Cái quan trọng nhất là đường điện, phải đảm bảo chính xác để xe không báo lỗi", anh Dũng cho biết.

Anh Dũng cho biết trước đây cũng từng sửa gương chiếc Rolls-Royce Ghost bị hỏng mạch điện bằng cách thay thế loại của BMW. Theo anh Dũng, mạch điện gương xe Rolls-Royce và BMW giống nhau đến 90%. 10% còn lại đòi hỏi tay nghề của người thợ để xử lý.

Chủ xe Bentley Mulsanne mang xe đến một cửa hàng nhỏ trên phố Hà Nội để sửa gương

Chi phí cho chiếc mô-tơ điện thay thế cho chiếc Mulsanne "rẻ bất ngờ", chỉ khoảng 1 triệu đồng, theo như chia sẻ của anh Trung, tức là rất nhỏ so với giá trị của chiếc xe siêu sang này. Anh Dũng không tính tiền công với anh Trung do là bạn bè thân thiết. Thực tế, giá sửa gương như thế này sẽ có thêm tiền công tháo lắp, với chiếc Bentley là 2 triệu đồng.

"Xe giá trị càng cao thì công tháo lắp sẽ càng cao bởi rủi ro đi kèm là cao hơn rất nhiều so với xe có giá trị thấp. Trước khi tháo lắp dòng xe nào, mình cũng đều nghiên cứu kỹ cấu tạo để tránh rủi ro. Nhưng cũng không có gì nói trước được. Một chiếc mặt gương xe như Bentley rất đắt tiền, nếu nứt vỡ sẽ rất phiền", anh Dũng cho biết.

Mặc dù vậy, nếu anh Dũng tính cả công cán sửa chữa là 3 triệu đồng, anh Trung vẫn cho rằng là quá rẻ so với giá trị chiếc xe.

Gương xe Bentley có giá hàng chục triệu đồng dù là hàng đã qua sử dụng.

Anh Dũng cho biết rằng đã xử lý rất nhiều trường hợp gương xe sang bị hỏng mô-tơ do bị xe máy, xe đạp va phải, hoặc dùng tay gập gương điện, đặc biệt là ở các dòng Mercedes-Benz đời gần đây. Do đó, các chủ xe cần lưu ý trong quá trình sử dụng, hạn chế tối đa để va chạm vào gương hoặc để người khác dùng tay gập gương xe lại.

