Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Tối 7/11, UBND phường Hoàng Mai cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm thân nhân của bé trai bị bỏ rơi tại khối Tân Hương, phường Hoàng Mai.

Bé trai sơ sinh được đặt trong chiếc làn nhựa trước cổng nhà dân.

Trước đó, khoảng 18h40 cùng ngày, chị Võ Thị Hồng, trú tại khối Tân Hương, phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong chiếc làn đặt trước cổng nhà. Lúc này, khu vực xung quanh không có ai.

Ngay sau đó, chị Hồng đã báo với chính quyền địa phương và cùng khối trưởng Tân Hương đưa cháu bé đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện để kiểm tra, chăm sóc.

Theo nhân viên y tế, bé trai nặng khoảng 3,3kg, sức khỏe ổn định. Khi được tìm thấy, bé được quấn trong chăn ấm, đặt trong làn nhựa, bên cạnh có bình sữa nhưng không kèm theo bất kỳ giấy tờ hay thông tin nào về thân nhân.

Nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Mai đã lập biên bản sự việc và bàn giao bé cho đơn vị y tế chăm sóc. UBND phường cũng đã niêm yết thông báo tìm thân nhân tại trụ sở trong thời hạn 7 ngày theo quy định.

Nếu sau thời gian này không có người đến nhận, chính quyền sẽ hướng dẫn đơn vị đang nuôi dưỡng thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn