Bế mạc vòng loại hội thi quân sự, võ thuật CAND bảng thi số 2

Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi Bộ Công an và gần 1.500 cán bộ, chiến sỹ các đội tuyển tham gia dự thi, cổ vũ hội thi.

Quang cảnh buổi lễ bế mạc.

Trong ngày 11 và 12/5/2023, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 19 đội tuyển thuộc các cục nghiệp vụ, học viện trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh phía Bắc đã cống hiến những phần dự thi đẹp mắt tại các nội dung: võ thuật, vận động vượt vật cản và bắn súng quân dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết, hội thi đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, nội dung, chương trình kế hoạch đề ra. Đồng chí chúc mừng thành tích của các đội tuyển đã đạt được tại hội thi và cảm ơn sự phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện để hội thi diễn ra của tỉnh Quảng Ninh.

Các đội tuyển dự thi và thành viên tham gia thi chấp hành nghiêm túc quy chế thi, đảm bảo đúng thành phần cơ cấu đội tuyển dự thi theo quy định của Bộ. Nhiều đội thi thể hiện bài thi đẹp mắt, tính kỹ thuật cao trong nội dung thi võ thuật, bắn trúng mục tiêu với điểm số cao trong nội dung thi bắn súng, có thể lực tốt, hoàn thành phần thi vận động vượt vật cản trong thời gian ngắn.

Dựa trên kết quả các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; giải Nhì toàn đoàn cho 3 đội tuyển Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh; giải Ba cho 4 đội tuyển của Công an các tỉnh: Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh; giải Khuyến Khích cho 6 đội tuyển của Học viện An ninh, Công an các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Cục Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp.

Trao giải toàn đoàn cho các đội tuyển tham dự Hội thi

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao ở từng nội dung thi.

Hội thi lần này là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Được biết, hội thi quân sự, võ thuật CAND lần thứ II năm 2023 được tổ chức thành 2 vòng thi, vòng loại và vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại thi tại 4 bảng, mỗi bảng lựa chọn 8 đội có kết quả tốt nhất vào chung kết. Với kết quả này, bảng thi số 2 có 8 đội tuyển được lựa chọn tham dự hội thi vòng chung kết dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2023 là các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Tác giả: Hoàng Tân - Quốc Xã

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân