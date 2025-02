Nữ tài xế điều khiển ô tô lao sang đường, tông thẳng vào nhà dân

Ngày 17-2, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đang điều tra vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên).

Thời điểm chiếc xe tông vào nhà dân. Video: MXH

Theo lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm, khoảng 20 giờ ngày 16-2, bà Đ.V.A (51 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển ô tô 5 chỗ lao vào nhà ông T.Đ.B. (51 tuổi, ở phường Đồng Bẩm). Thời điểm trên, một người đàn ông đang ở trong nhà đã bị chiếc xế hộp tông và cuốn vào gầm xe.

Theo hình ảnh camera ghi lại, chiếc ô tô 5 chỗ màu đen tông sập cửa, lao vào tầng một ngôi nhà. Lúc này 2 ông cháu đang ngồi xem tivi, khi thấy chiếc xe lao vào, cụ ông lao ra giữa nhà và bị chiếc xe cuốn vào gầm. Một cháu nhỏ đứng trên ghế may mắn không bị chiếc xe tông trúng.

Theo nhà chức trách, cả 2 người ở trong nhà khi bị xe đâm đã được đi chụp chiếu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Bước đầu xác định chủ xe tông vào là hàng xóm đối diện.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động