VIDEO: Bé gái đang chơi cùng mẹ trong nhà bị ôtô lao vào tông tử vong

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ôtô đang lưu thông trên đường đã bất ngờ đánh lái tránh xe máy sang đường rồi lao thẳng vào một nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến 1 bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-12. Vào điểm này, xe ôtô BKS 22A-186.xx, do một nữ tài xế điều khiển khi di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã bất ngờ gặp xe máy do một người đàn ông đi chiều ngược lại đang sang đường. Tài xế ôtô đánh lái, đạp ga khiến xe lao thẳng vào trong nhà số 26, tổ 10, phường Nông Tiến.

Lúc này, 1 bé gái 17 tháng tuổi đang chơi cùng mẹ trong nhà đã bị xe ôtô tông trúng. Nạn nhân bị thương và tử vong sau đó do bị thương quá nặng.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động