Bé gái 2 tuổi được chọn làm ‘nữ thần sống’ mới ở Nepal

Tân Kumari 2 tuổi được người dân rước vào đền thờ Taleju Bhawani ở quảng trường Kathmandu Durbar, Nepal hôm 30-9 - Ảnh: THE HIMALAYAN TIMES

Cô bé Aryatara Shakya (2 tuổi 8 tháng) được chọn làm Kumari - “nữ thần sống” - thay thế người tiền nhiệm vốn theo truyền thống sẽ trở lại kiếp phàm nhân khi bước vào tuổi dậy thì.

Kumari thường được tuyển chọn từ các gia tộc Shakya thuộc cộng đồng Newar bản địa ở thung lũng Kathmandu và được cả các tín đồ Hindu giáo lẫn Phật giáo tôn kính.

Ứng viên Kumari thường ở độ tuổi từ hai đến bốn, phải có ngoại hình hoàn hảo và không sợ bóng tối.

Trong lễ hội Indra Jatra đầu tháng này, Kumari tiền nhiệm đã được rước trên cỗ xe ngựa kéo bởi tín đồ. "Nữ thần sống" luôn mặc trang phục đỏ, búi tóc cao và vẽ “con mắt thứ ba” trên trán.

Lễ hội Indra Jatra kéo dài một tuần mở đầu cho mùa lễ hội gồm Dashain - sự kiện lớn nhất, và Tihar (Diwali), lễ hội ánh sáng vào tháng 10. Ngày 30-9 cũng là ngày thứ tám của Dashain - lễ hội 15 ngày mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Vào dịp lễ này, văn phòng và trường học đóng cửa, người dân sum vầy cùng gia đình.

Gia đình, bạn bè và tín đồ đã rước tân Kumari đi khắp phố phường thủ đô Kathmandu (Nepal) trước khi đưa vào cung điện - nơi cô bé sẽ sống trong nhiều năm tới. Các tín đồ xếp hàng chạm trán vào bàn chân bé gái, dâng hoa và tiền, coi đó là cử chỉ tôn kính cao nhất.

Dự kiến ngày 2-10, tân Kumari sẽ ban phước cho các tín đồ, trong đó có cả Tổng thống Nepal.

“Hôm qua con bé vẫn chỉ là con gái tôi, nhưng hôm nay nó đã là một nữ thần”, cha của Aryatara, ông Ananta Shakya, chia sẻ và cho biết vợ ông từng mơ thấy mình là "nữ thần" khi mang thai, như một dấu hiệu báo trước.

Người tiền nhiệm Trishna Shakya, nay 11 tuổi, rời đi bằng kiệu do gia đình và người ủng hộ khiêng. Trishna trở thành Kumari từ năm 2017.

Các gia đình thuộc dòng Shakya đủ điều kiện đều mong con gái được chọn, bởi danh vị này giúp họ nâng cao vị thế trong xã hội và dòng tộc.

Tuy nhiên cuộc sống Kumari khá khép kín, có ít bạn, chỉ ra ngoài vài lần mỗi năm. Khi kết thúc thời gian làm "nữ thần", các bé gái gặp khó khăn hòa nhập đời thường, phải tập làm việc nhà, đi học trường công. Theo truyền thuyết, đàn ông cưới cựu Kumari sẽ chết sớm, nên nhiều người vẫn sống độc thân.

Những năm gần đây, truyền thống đã có thay đổi. Kumari được học với gia sư riêng trong cung điện, thậm chí có tivi. Chính phủ cũng cấp cho các cựu Kumari khoản trợ cấp khoảng 110 USD/tháng, cao hơn mức lương tối thiểu.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn