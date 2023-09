Bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại: Đưa mẹ nghi phạm đi xét nghiệm ADN

Your browser does not support the video tag.

Video: Nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội.

Sáng 22/9, ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, tối 21/9, lực lượng của Công an Hà Nội về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN.

Vào tối 21/9, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể một phụ nữ ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau đó, thi thể người phụ nữ này đã được đưa lên bờ.

UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải là Giáp Thị Huyền Trang, nghi can trong vụ án bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Gia Lâm trước đó 2 ngày hay không.

Qua nhận dạng ban đầu, thi thể phụ nữ tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Trên người thi thể này không có giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đề nghị hỗ trợ, điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 2 tuổi.

Đến sáng 20/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Nghi phạm bắt cóc cháu bé từng là người giúp việc. Đối tượng này tống tiền gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng.

Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê người này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, Trang bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc của gia đình nhà chủ.

Tác giả: VĂN CHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn