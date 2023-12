Bắt thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại cơ quan điều tra - Ản: Bộ Công an

Ngày 21-12, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Theo Trung tướng Xô, thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ngày 21-12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại Bộ Công Thương đối với thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án này, hai ngày trước (19-12), ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), cũng bị bắt về tội nhận hối lộ.

Hồi giữa tháng 12, Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ - cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Những người bị bắt đầu tiên trong vụ án này hồi đầu tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh - giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương - phó giám đốc Xuyên Việt Oil.

Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền, nơi ông Đỗ Thắng Hải làm việc - Ảnh: DANH TRỌNG

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị thạc sĩ kinh tế. Ông Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 1-2014. Trước đó ông Đỗ Thắng Hải từng giữ các chức vụ: giám đốc Trung tâm giao dịch quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại cũ; phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại rồi cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Tại Bộ Công Thương, ông Hải phụ trách Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Công nghiệp và trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ. Ông cũng được giao nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ Công Thương, thường xuyên tham gia và trả lời các vấn đề nóng của ngành tại họp báo Chính phủ thường kỳ. Mới đây, tại kỳ họp thứ 34 (18 đến 20-12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương. Cơ quan kiểm tra trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; thực hiện Quy hoạch điện 7 điều chỉnh; tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và một số cán bộ. Đó là ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Công Thương; ông Đỗ Thắng Hải, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Quốc Vượng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương.

Mới đây, giữa tháng 8, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu. Theo quyết định, Công ty Xuyên Việt Oil cũng phải chuyển ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước). Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu. Một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển… Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, tính đến hết ngày 30-6-2023, Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỉ đồng tiền thuế.

