Bắt tạm giam Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 2007

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2007) trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các phường Đông Cương và Quảng Hưng (thành phố Thanh Hóa) phát hiện một vụ việc tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép sang Camphuchia làm việc trong cơ sở kinh doanh trực tuyến trá hình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh đối ngoại và Công an phường Đông Cương, Quảng Hưng đã nhanh chóng xác định đối tượng có hành vi rủ rê, lôi kéo và đang chuẩn bị đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia là Nguyễn Tiến Đạt nên đã triển khai phương án để đấu tranh, ngăn chặn.

Chân dung Nguyễn Tiến Đạt. Báo Công An thành phố Đà Nẵng

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/4/2025, tổ công tác của Phòng An ninh đối ngoại và Công an phường Đông Cương, Quảng Hưng đã phát hiện Nguyễn Tiến Đạt cùng 02 công dân khác đang chờ xe khách tại khu vực gầm cầu vượt (khu vực nút giao Đại lộ Hùng Vương - An Dương Vương - Lê Lai) đi Sầm Sơn nên đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu về trụ sở Công an để làm việc.

Quá trình làm việc, bước đầu cả 3 khai nhận: Đang trong quá trình chờ xe khách để vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đó, Nguyễn Tiến Đạt khai có mối quan hệ quen biết với một đối tượng khác hiện đang làm việc bên Campuchia và được đối tượng này thuê tìm người để đưa sang Campuchia làm việc.

Theo thỏa thuận, Đạt sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm 03 người để đưa sang Campuchia và sẽ được trả 50 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ngày 20/4/2025, Phòng An ninh đối ngoại đã chuyển toàn bộ vụ việc, tài liệu để Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, Nguyễn Tiến Đạt từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, tháng 6/2024 đã bị TAND thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách. Mặc dù đang trong quá trình chấp hành án nhưng Nguyễn Tiến Đạt tiếp tục phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thời gian quan, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, nhất là sang Campuchia tuy đã được kiềm chế, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng môi giới đã lợi dụng triệt để các mối quan hệ quen biết với nạn nhân hoặc thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo… để tìm kiếm, dụ dỗ, lôi kéo người xuất cảnh trái phép. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo:

Công dân muốn xuất cảnh ra nước ngoài lao động cần tìm hiểu kỹ công việc đang tuyển, tìm hiểu về công ty đưa người ra nước ngoài làm việc.

Khi có nhu cầu xuất cảnh, cần liên hệ trực tiếp các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được xuất cảnh hợp pháp; tuyệt đối không nghe, không tin và không làm theo hướng dẫn của các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, lao động trái phép.

Khi phát hiện các trường hợp bị lôi kéo, môi giới đi lao động trái phép hoặc đối tượng, đường dây có hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh lao động trái phép thì cung cấp thông tin cho chính quyền hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, đấu tranh, xử lý.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn