Bắt tạm giam người chồng giết vợ cũ là cô giáo tiểu học

Đinh Tóc tại cơ quan điều tra sau khi thực hiện hành vi dùng dao giết chết vợ cũ vì ghen tuông - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Tóc (34 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về tội "giết người".

Như đã thông tin, Tóc là chồng cũ của nạn nhân - cô giáo Đ.T.M. (34 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang.

Sáng 5-5, cô M. được người dân phát hiện nằm chết bên đường với nhiều vết thương nghi dao đâm.

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng đối tượng. Qua rà soát các mối quan hệ, phát hiện Đinh Tóc là đối tượng khả nghi số 1 nên cơ quan công an tập trung truy tìm.

Sau khoảng 6 giờ gây án, biết không thể trốn thoát và được tuyên truyền vận động, Tóc đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ cũ.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Tóc khai nhận động cơ giết vợ cũ là do ghen tuông, muốn ngăn cấm khi nghe con nói chị M. đang quen người đàn ông khác.

Do đó Tóc đã chuẩn bị dao chặt mía và đâm nhiều nhát vào người chị M. trên đường đưa con đến trường, khiến nạn nhân chết vì mất máu.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ